Путин встретится с главными редакторами российских СМИ

Сегодня вечером президент проведет закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Это будет ежегодное общение президента с главными редакторами печатных, электронных СМИ, радио, интернет-изданий.

"Это непубличная встреча, без какой-то повестки дня: главные редактора имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, темах, которые, может быть, не до конца понятны и которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом", - пояснил Песков.