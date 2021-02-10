Андрей Бочкарев: По программе реновации в Москве построено 1,2 млн кв. м жилья

По программе реновации в Москве построено 1,2 млн кв. м жилья. Как сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, "с 2017 года, когда стартовала программа жилья, в разных районах Москвы было спроектировано и построено 98 домов общей площадью порядка 1,2 млн кв. м. Под заселение из них уже передано 76 домов".

По словам Бочкарева, в настоящее время ведется переселение в общей сложности 33,7 тысячи жителей из 223 старых домов, из них 24,2 тысячи москвичей уже переехали в новые квартиры: "При этом программа раскручивается и набирает объемы. В настоящее время уже проектируется 100 домов на 1,76 млн кв. м, а также строится 176 домов на 2,75 млн кв. м".

Напомним, в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение жильцов более 350 тысяч квартир.​