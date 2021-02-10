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10.02.2021 19:30

Белгородцы начали обсуждать инициативные проекты

На официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода началось размещение инициативных проектов для дальнейшего обсуждения и внесения предложений. Среди них проекты по благоустройству, ремонту и оснащению учебных заведений, установке детских и спортивных площадок.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

С полным списком идей можно ознакомиться здесь. В мэрии Белгорода напоминают, что на открытое обсуждение, направление в администрацию замечаний и предложений по инициативному проекту у горожан есть пять дней.

Фото: Мэрия Белгорода
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Проекты-победители на муниципальном уровне направят в региональное правительство, где пройдет второй этап обсуждения и отбора. В состав специальной комиссии войдут врио губернатора, представители исполнительной власти, депутаты. Они должны будут определить лучшие инициативы до 15 марта.

Те проекты, что будут признаны наиболее востребованными, реализуют за счет финансирования из областного и городского бюджетов до конца нынешнего года.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Белгородская область Белгород Город Белгород

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