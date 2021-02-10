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10.02.2021 14:38
Рубрика: Культура

"Черный снег" и "Мой убийца" покажут на Фестивале якутского кино в Москве

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из фильма "Черный снег". Фото: Предоставлено "Пионер" Кадр из фильма "Черный снег". Фото: Предоставлено "Пионер"
Кадр из фильма "Черный снег". Фото: Предоставлено "Пионер"

В московском кинотеатре "Пионер" с 11 по 16 февраля пройдет Фестиваль якутского кино. К счастью, якутских фильмов снято столько, что складывается полноценная программа. Более того, кинопроизводство в Республики Саха (Якутия) не останавливается, поэтому объявлено, что фестиваль будет проводиться ежегодно.

Фото: kino-teatr.ru
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"Самобытные, эмоциональные и зачастую мистические рассказы о национальном быте вкупе с завидным энтузиазмом режиссеров обеспечили якутскому кино интерес зрителей во всем мире - от Пусана до Берлина", - отмечают организаторы.

Директор по спецпроектам "Пионера" Егор Сенников и куратор публичной программы кинотеатра Сергей Сдобнов включили в программу Фестиваля якутского кино в этом году четыре картины. Фильм открытия - триллер "Черный снег", главный призер выборгского фестиваля "Окно в Европу" 2020 года. Главный герой картины - якутский дальнобойщик, который из-за своей алчности оказывается в смертельной опасности. После показа состоится обсуждение с режиссером Степаном Бурнашевым.

На киносмотре покажут и фильм Эдуарда Новикова "Царь-птица", победитель ММКФ 2018 года. Картина рассказывает о 30-х годах прошлого века и якутской семье, которую преследуют призраки прошлого в образе птицы.

Фото: КиноПоиск
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Также в программе детектив Костаса Марсана "Мой убийца". Он посвящен попыткам следователя найти убийцу молодой девушки.

В день закрытия фестиваля состоится показ и обсуждение фильма "Нет бога кроме меня" с режиссером Дмитрием Давыдовым. Это история о матери, которая из-за болезни начинает забывать своего сына. Следующая картина Дмитрия Давыдова "Пугало", победитель Кинотавра-2020. Эта лента выходит в прокат уже 25 февраля.

Все показы фестиваля пройдут на якутском языке с русскими субтитрами.

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