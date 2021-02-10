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10.02.2021 12:10
Рубрика: Общество

Эксперт: В Москве для школьников созданы спецусловия для изучения математики

Текст: Ирина Огилько
В столице для школьников созданы специальные условия для изучения математики. Об этом заявила генеральный директор "Яндекса" в России, профессор МГУ, доктор физико-математических наук Елена Бунина, выступая на масштабном педагогическом форуме, проходящем в столице.

Эксперт подчеркнула, что в современном мире базовые знания математики помогают не только в профессиональной сфере, но и в быту. "Математика, особенно в младших классах, помогает развивать логику, критическое мышление, фильтровать информацию, анализировать, проверять гипотезы. Математика - это спорт для ума. Важно привить ребенку любовь к предмету, к решению задач, головоломок, чтобы в дальнейшем дети хотели и могли тренировать свой ум, - сказала Бунина. - В Москве для школьников, которые заинтересованы изучением математики, созданы специальные условия. Например, организованы профильные классы и запущен проект "Математическая вертикаль", целью которого является многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и смежным областям".

Фото: Demaerre / Istock
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По ее словам, математика открывает двери не только в востребованные ИТ профессии, но и многие другие сферы: она нужна и биологам, и химикам, и физикам, да и вообще в любой естественной науке. И хорошо, что современные технологии могут добавить в обучение много интерактива и эмоций.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента науки и образования Москвы, на проходящем первом масштабном педагогическом форуме эксперты обсуждают основные векторы развития московского образования. Форум проходит в режиме онлайн, к трансляциям подключаются учителя и из других городов России. Всего в форуме запланировано 7 учебных недель. Программа Московского педагогического форума размещена на сайте "Школа большого города".

Напомним, что проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года. В них задействованы ведущие вузы, научные организации, высокотехнологичные предприятия и компании. Полученные умения и навыки помогают ребятам определиться с профессией и стать востребованными специалистами в Москве.

В этом учебном году на 20 процентов выросло количество учеников в предпрофессиональных классах столичных школ. Медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч школьников.

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