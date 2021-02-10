Каким специалистам в 2021 году могут повысить зарплату

Ряд специалистов, занятых в технических отраслях, могут претендовать на увеличение зарплат в 2021 году. Таким мнением с агентством "Москва" поделилась доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ Людмила Иванова-Швец.

По мнению эксперта, на серьезное увеличение вознаграждения за свой труд могут рассчитывать специалисты сфер здравоохранения и IT, а также работники нефтегазового сектора и специалисты в области ремонта и обслуживания. Такой вывод сделан на основании последних тенденций на рынке труда. Например, "айтишникам" зарплаты старались повышать, даже когда ситуация в экономике становилась напряженной.

Разумеется, определенная прибавка к зарплате ждет работников бюджетной сферы. Это произойдет в рамках обязательной индексации.