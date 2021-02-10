Леонид Волков объявлен в международный розыск

В среду, 10 февраля, в Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Леонида Волкова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,в" ч.2 ст.151.2 УК РФ - то есть вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Как отметила представитель Басманного суда Ирина Софинская, в связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск, следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

Леонид Волков является главой региональных штабов Алексея Навального и, по данным следствия, в данный момент находится в Германии.