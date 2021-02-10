МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве

Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о мощном снегопаде, который должен обрушиться на столичный регион уже вечером 11 февраля.

Как отмечается в предупреждении, до ночи 13 февраля ожидается метель, снег и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы. Спасатели просят парковать автомобили вдали от деревьев. Также МЧС рекомендует водителям воздержаться от резких маневров и не превышать скорость.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В метель лучше использовать одежду со светоотражающими элементами.