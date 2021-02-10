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10.02.2021 13:03
Рубрика: Экономика

Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада

Текст: Ирина Огилько

Столица заранее подготовила ресурсы для ликвидации последствий мощного снегопада, который придет в город в пятницу и продлится до воскресенья. Об этом рассказал на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как рассказал Бирюков, по данным метеорологов, выпасть должно более 35 см снега. "Начнется снегопад в пятницу и завершится в воскресенье. В субботу выпадет около 20 см снега, еще 15 в воскресенье, - рассказал Бирюков. - Сопровождаться непогода будет сильным ветром и морозами до минус 20 градусов. Мы уже подготовили силы для ликвидации последствий непогоды. Наибольшее внимание будет уделено расчистке дорог и тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам и другим. При этом очищать дороги и тротуары будем в круглосуточном режиме".

Так, подготовлены 13 тыс. единиц снегоуборочной техники, ротерная техника, малая механизация. Задействовано будет более 60 тысяч дворников и других специалистов, в том числе занятых на расчистке крыш от снега. Чтобы коммунальщики во время авральной работы не мерзли, для них заработают полевые кухни, будет обеспечен доступ к чаю, местам обогрева, поставят временные туалеты и прочее.

- Основная наша задача не допустить остановки движения в городе, поэтому разработаны специальные меры, - рассказал Бирюков. Так везти снег будут на снегоплавильные пункты, но чтобы там не скапливались машины, в городе определены временные места складирования снега. Они есть в каждом районе. - Для расчистки от снега улиц и переулков может временно перекрываться движение, просим относится жителей с пониманием к этому".

Как отметил Бирюков, по регламенту, действующему в городе, на расчистку территорий после снегопада, в котором выпало 10 см снега, дается трое суток. Каждые последующие 5 см снега - это дополнительные сутки. В результате, как прогнозирует Бирюков, город очистят от мощного снегопада не менее чем за 8 суток.

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