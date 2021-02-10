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10.02.2021 22:56
Рубрика: Общество

Средь бела дня

Москва готовится к мощному снегопаду
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
На центр страны надвигается мощнейший циклон, который за трое суток должен завалить столичный регион снегом. Сугробы подрастут минимум на 35 сантиметров. Как город готовится принять вызов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снегопад будут сопровождать порывы ветра до 20 метров в секунду и мороз до -20. Последний раз такое было зимой 2017/2018 годов, когда меньше чем за сутки выпало более 30 процентов месячной нормы снега. Уже в среду коммунальщики очистили крыши домов и дворы от следов прежних снегопадов. Основная задача городских служб - не допустить остановки движения, поэтому до начала снегопада улицы обработают реагентами, на уборку дорог, тротуаров, подходов к остановкам, социальным объектам, переходам, метро выйдет 13 тысяч уборочных машин. Будут работать 60 тысяч дворников.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Для коммунальщиков будут организованы пункты обогрева, полевые кухни и временные туалеты. "Ожидаем, что в пятницу - субботу выпадет около 20 сантиметров снега, еще 15 может выпасть в воскресенье, - сказал заммэра. - Решили вывозить его на временные пункты, которые определены в каждом районе. Часть снега будет сразу поступать на плавильные пункты". В сутки они могут переработать около 107 тысяч кубометров снега.

Бирюков предупредил, что на время расчистки переулков и дорог движение транспорта могут перекрывать, и попросил москвичей с пониманием отнестись к этой мере. Это позволит уложиться в регламент уборки дорог, действующий в столице. Полностью очистить городские дороги и тротуары коммунальщики должны через восемь дней. В городе переведены на усиленный режим работы и объекты энергетического хозяйства. Подготовлены аварийные источники электроснабжения.

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