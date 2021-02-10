Москва готовится к мощному снегопаду

На центр страны надвигается мощнейший циклон, который за трое суток должен завалить столичный регион снегом. Сугробы подрастут минимум на 35 сантиметров. Как город готовится принять вызов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снегопад будут сопровождать порывы ветра до 20 метров в секунду и мороз до -20. Последний раз такое было зимой 2017/2018 годов, когда меньше чем за сутки выпало более 30 процентов месячной нормы снега. Уже в среду коммунальщики очистили крыши домов и дворы от следов прежних снегопадов. Основная задача городских служб - не допустить остановки движения, поэтому до начала снегопада улицы обработают реагентами, на уборку дорог, тротуаров, подходов к остановкам, социальным объектам, переходам, метро выйдет 13 тысяч уборочных машин. Будут работать 60 тысяч дворников.

Для коммунальщиков будут организованы пункты обогрева, полевые кухни и временные туалеты. "Ожидаем, что в пятницу - субботу выпадет около 20 сантиметров снега, еще 15 может выпасть в воскресенье, - сказал заммэра. - Решили вывозить его на временные пункты, которые определены в каждом районе. Часть снега будет сразу поступать на плавильные пункты". В сутки они могут переработать около 107 тысяч кубометров снега.

Бирюков предупредил, что на время расчистки переулков и дорог движение транспорта могут перекрывать, и попросил москвичей с пониманием отнестись к этой мере. Это позволит уложиться в регламент уборки дорог, действующий в столице. Полностью очистить городские дороги и тротуары коммунальщики должны через восемь дней. В городе переведены на усиленный режим работы и объекты энергетического хозяйства. Подготовлены аварийные источники электроснабжения.