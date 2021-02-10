Москвичей ждет снежный коллапс

Сугробы высотой до 50 сантиметров и 80 процентов месячной нормы осадков пообещали москвичам синоптики в ближайшие выходные. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, снежный коллапс начнется уже в ночь с четверга на пятницу.

Сейчас столица находится во власти арктического антициклона, который на протяжении нескольких дней держит температуру ниже климатической нормы - в отдельных районах города столбик термометра по ночам опускается до 25-28 градусов мороза.

Однако на смену антициклону уже идет южный циклон. Он и принесет обильные снегопады, которые не ограничатся одним днем - снег будет идти с пятницы по воскресенье. Как следствие, осложнится и дорожная ситуация.