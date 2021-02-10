На дорогах Москвы стало больше машин

В последние дни трафик на дорогах Москвы резко вырос за счет личных автомобилей, отмечают в пресс-службе департамента транспорта.

Аналитика показывает, что на автомобили пересели около 185 тысяч человек. Причем москвичей среди них всего 40 процентов, а остальные - жители Московской области. Например, во вторник на дорогах было 2,95 млн автомобилей - на 40 тысяч больше, чем неделей ранее. Даже по сравнению с февралем прошлого года, когда в России еще не было пандемии, прирост составит 30 тысяч авто.

Среди главных причин в дептрансе называют отмену обязательной удаленки и холода, когда комфортнее лишний раз не выходить на улицу. Впрочем, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады, и горожанам все же рекомендуют пользоваться именно общественным транспортом.