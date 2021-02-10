Наталья Сергунина: Мемориальные доски пяти героям Советского Союза установят в столице до конца года

В частности, мемориальную доску дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации Николаю Челнокову установят по адресу: улица Новопесчаная, дом №19, корпус 3.

Мемориальная доска дважды Герою Советского Союза генерал-майору авиации и летчику-космонавту Алексею Леонову появится на фасаде дома №7 по улице Маши Порываевой.

Мемориальная доска на доме №31/13 в переулке Сивцев Вражек напомнит о том, что там жил Герой Советского Союза адмирал флота Владимир Касатонов.

Увековечит память Героя Советского Союза участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного мемориальная доска на фасаде дома №90 на Ленинском проспекте.

А по адресу улица Маршала Бирюзова, дом №8, корпус 1 откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза гвардии капитана Федора Акулишнина.

"Память об этих летчиках, военачальниках и участниках Великой Отечественной войны, а также их подвигах будет увековечена для будущих поколений", - добавил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, в этом году увековечат память известных деятелей искусства и государственных деятелей. Планируется установить мемориальные доски народному артисту СССР Юрию Никулину (улица Большая Бронная, дом №2/6), советскому композитору Аркадию Островскому (Газетный переулок, дом №13/15), министру газовой промышленности СССР Василию Динкову (улица Спиридоновка, дом №21).

Напомню, решение об установке мемориальных досок в столице принимает специальная комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Она рассматривает заявления, поступающие от государственных организаций, общественных объединений и юридических лиц. Доски проектируют, изготавливают и устанавливают за их счет.

Вместе с тем инициатива может исходить и от частных лиц. В этом случае им необходимо обратиться в организацию, связанную с деятельностью человека, память которого они хотят увековечить. Это, например, может быть культурное или научное учреждение, военное ведомство. Организация подготовит ходатайство об установке мемориальной доски и другие необходимые для комиссии документы, а также возьмет на себя финансовые обязательства по созданию проекта, изготовлению и установке доски.

Всего с 2011 года по 2020 год на фасадах столичных домов появилось 214 мемориальных досок.