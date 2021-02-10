Получить бесплатную онлайн-консультацию врачей из федеральных клиник смогут жители 10 регионов Центральной России до 31 октября 2021 года. Проект "Облако здоровья" ведет Лига здоровья нации совместно с Национальными центрами сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева и акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. Кулакова.

Пациентам с хроническими заболеваниями предлагают дистанционный прием, по результатам которого им могут скорректировать лечение, предложить очную консультацию или госпитализацию. В Лиге здоровья нации полагают, что такая схема в период пандемии сделает более доступной специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь для жителей регионов. Еще до визита в больницу человек сможет узнать, какую диагностику ему нужно пройти, как подготовиться к операции.

В пределах ЦФО проект охватывает Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Ивановскую, Костромскую, Курскую, Московскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую области.

Консультации проводятся для пациентов с пороками сердца, ишемической болезнью, кардиомиопатией и нарушениями сердечного ритма, сочетанными и сосудистыми патологиями, врожденными пороками развития и аритмиями у плода, онкологическими заболеваниями во время беременности, раком и другими патологиями женских половых органов.

Чтобы получить помощь, нужно зарегистрироваться в сервисе "Облако здоровья" по адресу: telemed.oblakozdorovia.ru и отправить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать медицинский центр, нажать кнопку "Получить услугу" и следовать инструкциям. После обработки данных пациент получит приглашение на конкретные день и время.

Для онлайн-обращения надо также загрузить фото или скан-копии медицинских документов: выписки из истории болезни (из стационаров), результаты КТ или МРТ (при наличии). Врачам из НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии также нужно будет представить данные ЭКГ и ЭХО КГ, из НМИЦ акушерства и гинекологии - обменную карту беременной, УЗИ органов малого таза и плода.

Справка "РГ"

Для связи с доктором потребуется компьютер с микрофоном и веб-камерой или мобильный телефон с браузером Chrome и, конечно, стабильное подключение к интернету.