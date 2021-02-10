Под Костромой домашнего тирана отправили под стражу

В Костромской области арестован мужчина, избивавший сыновей и угрожавший убийством жене.

Как выяснило следствие, с октября по декабрь 2020 года ранее судимый 37-летний житель города Галича систематически избивал двух сыновей-подростков.

- Он наносил им удары по различным частям тела, - рассказала официальный представитель СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

Кроме того, домашний насильник едва не задушил жену - он отпустил женщину только после того, как в комнату вошли дети.

В отношении жителя Галича возбуждено уголовное дело, он обвиняется в истязании заведомо несовершеннолетних и угрозе убийством. По ходатайству следователя на период предварительного следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.