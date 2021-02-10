Прокуратура начала проверку после обнаружения тела младенца на свалке

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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребёнка в Сергиево-Посадском городском округе. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, тело ребёнка обнаружено на территории комплекса по переработке отходов.

В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего.

Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль.

По предварительным данным, ребенок мог быть мертворожденным. Тело младенца обнаружили сотрудники полигона Сахарово под Сергиевым Посадом.

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