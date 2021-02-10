Собянин рассказал о реставрации памятников московской архитектуры

Улица Большая Никитская - одна из наиболее сохранившихся улиц старой Москвы. Большую часть зданий здесь восстанавливают, не допуская подмены их новоделами. Сейчас к отреставрированным памятникам истории и культуры здесь добавился еще один - особняк под номером 54 строение 1.

Осмотрев сегодня отреставрированное здание, мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил посольство Бразилии, которое располагается теперь по этому адресу, за то, что оно возродило настоящую жемчужину архитектуры XIX века. А Товар Да Силва Нунес, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной республики в РФ в ответном слове сказал: "Реставрация является символом нашей дружбы - дружбы между Бразилией и Россией. И эта дружба длится уже 193 года".

Напомню, главный дом городской усадьбы, о котором идет речь, был построен в 1876 году по проекту известного московского архитектора Александра Каминского. Заказала его владелица земельного участка - жена потомственного почетного гражданина города Анна Васильевна Лопатина. В каменном двухэтажном строении в русском стиле, с уникальным ромбовидным рисунком на фасаде, выложенным цветным кирпичом, хозяйка разместила и личные апартаменты, и свою контору - она поставляла устрицы и мидии в рестораны города. С тех пор прошло почти 150 лет, а здание по-прежнему является одной из главных архитектурных доминант на Большой Никитской. Хотя судьба его не баловала. В начале двадцатого века особняк превратился в доходный дом, в котором небольшие квартирки сдавались внаем. Позже в нем разместилось общежитие старых большевиков. А в 1928 году дом надстроили третьим этажом, но в соответствии со стилем здания. Посольству Бразилии его передали в начале 1960-х годов. Тогда же была проведена и первая масштабная реконструкция, в ходе которой в доме появился лифт, трехмаршевая лестница и другие новшества. Но габаритов дома обновление не затронуло. В 1974 году памятнику архитектуры присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения, а в 1988 году посольство Бразилии выкупило его.

К комплексной реставрации хозяева приступили в 2015 году. Главный архитектор проекта Елена Константинова и гендиректор компании-подрядчика Валерий Авдеев в итоге стали лауреатами конкурса "Московская реставрация 2020". Главное внимание в ходе работ они уделили восстановлению фасадов - главной ценности памятника. Большинство поврежденных изразцов они сумели восстановить по уникальной технологии. Благодаря этому удалось отреставрировать и уникальный ромбовидный рисунок фасада. По историческим фотографиям и архивным материалам восстановили кровлю. Внутри здания сохранили все ценные элементы планировки и художественной отделки. По уцелевшим образцам воссоздали даже оригинальные обои, на которых изображены гравюры с видами Рио-де-Жанейро, выполненные по рисункам баварского художника Йоганна Морица Регенласа.

Благодаря активному участию МИД России, с 2011 года в Москве отреставрированы более 30 зданий зарубежных посольств, отметил Сергей Собянин. А всего за это время в столице восстановлены 1560 объектов культурного наследия. За 2021 год к ним добавятся еще около 100 отреставрированных памятников старины. И что особенно приятно: вся эта красота, дошедшая из глубины веков, кому бы ни принадлежала, доступна всем москвичам и гостям столицы. Каждый год 18 апреля и 18 мая, в Дни исторического и культурного наследия, все памятники архитектуры в столице открываются для посетителей.