Старейшего жителя московской деревни Терехово - 86-летнего Николая Богачева - выселили из родного дома в среду утром. Сразу после этого дом был снесен.

Николай Богачев родился и вырос в Терехове - тогда это была еще не Москва. Отсюда на войну уходил его отец. Здесь он семилетним пошел в школу и одновременно на работу в колхоз. Это было в военном 1941-м.

После того, как сам отслужил в армии, вернулся в Терехово и поставил новый дом, женился. Работал на заводе и занимался сельским хозяйством. Его родную деревню собирались сносить еще в 1980-х. Но Советский Союз развалился и стало не до этого.

В 1990-х тут хотели устроить парк развлечений, снова заговорили о сносе. Никакого парка тут так и не появилось. Кто-то уезжал, а кто-то боролся за то, чтобы жить на своей земле до последнего. Но заставили уехать в итоге всех.

Квартиру Николай Богачев получил еще в 1998-м, но компенсацию за землю и надворные постройки, которые возводил сам всю жизнь, тогда так и не дали. Да и снос деревни опять отложили. Как выяснилось, на 20 с лишним лет.

Все жители Терехово, понимая, что им тут не жить, пытались получить компенсацию. Кому-то удалось. 86-летний старик и его родственники доказать свое право на компенсацию за землю в суде не смогли. Там посчитали, что квартиры в Митине, выделенной в 1998-м, достаточно.

Николай Федорович мог бы давно уехать в квартиру, где живет дочь. Но до последнего дня оставался под крышей дома своего. Который собирал, как говорит, по бревнышку. Чтобы однажды утром проснуться от лязга экскаватора под окнами, который уже занес свой ковш.

Каждое утро могло стать последним, а он все равно не уезжал. Ждал. Готовился. И все равно его застали врасплох.

...Из дома работяги выносили пожитки, старую мебель, что-то грузили в машину, что-то оставляли на улице. Кряхтя от мороза, забрасывали металлолом в машины, чтобы добро не пропадало. Тут же чадил костер из остатков мебели. И на развороченном снегу были глубокие следы от гусениц экскаватора, старательно утюжившего остатки дома.

Николай Богачев этого не видел. Не выдержало бы сердце.

- Я бы хотел броситься в сугроб и замерзнуть, вот и все, - признается Николай Федорович, которого к машине ведет дочь.

- Квартиру нам выделили в 1998-м, но зза емлю тогда ничего не компенсировали, - говорит она. - Мы ждали 20 лет и ничего не получили. Соседу что-то выплатили, приехали ломать его дом. Заодно решили и нас...

- Мне идет 87-й год. Я родился здесь. Этот надел дали отцу во время коллективизации, в 1930-х. Тут 26 соток. А там коровник, свинарник, два гаража, колодец, погреб, - перечисляет старейший житель Терехова.

...В этом году поблизости собираются открыть станцию метро, территорию, как выражаются строители "зачистят" и застроют.