В Белгороде платные парковки заработают по-новому

Депутаты Городского совета Белгорода в рамках заседаний постоянных комиссий обсуждают проект изменений в порядок создания и использования платных парковок, расположенных вдоль дорог. Как рассказал заместитель мэра Белгорода - начальник департамента городского хозяйства Сергей Некипелов, это связано с модернизацией платного парковочного пространства и изменениями в федеральном законодательстве, которое регламентирует их работу.

В частности, теперь в документах уточняется само понятие "платная плоскостная парковка". Сейчас под ней подразумевают территорию для стоянки транспортных средств, оборудованную шлагбаумом. Вносимые изменения позволят создавать парковки подобного типа, не устанавливая запирающие устройства.

Кроме того, предлагается расширить круг резидентов платных плоскостных парковок. Ими могут быть физические лица, зарегистрированные по месту жительства либо месту пребывания в жилых помещениях многоквартирных домов, расположенных рядом с парковочной зоной.

В перечень служб, имеющих право на бесплатную парковку, включены пожарная, скорая, полиция, аварийно-спасательная и фельдъегерская службы, военная инспекция, нацгвардия, государственная охрана, следственные органы.

Сергей Некипелов отметил, что на всех парковках общего пользования предусмотрено не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие транспортные средства должны иметь соответствующий опознавательный знак, а информацию о них необходимо занести в федеральный реестр инвалидов.

Напомним, что сегодня в Белгороде действует 186 платных парковок. Из них четыре - плоскостных и 182 - придорожных.