Село Льва Толстого получило свое нынешнее название совершенно случайно. Никогда классик не бывал в Тихоновой Слободе. А комсомольцы 20-х решили переименовать свою малую родину. Подвернулся Лев Николаевич.

Колхозы давно развалились, а село Льва Толстого до сих пор живо. Рядом птицефабрика на 2000 рабочих мест. К тому же диорама "Великое стояние на реке Угре" манит туристов. Судя по плакатам, именно здесь родился суверенитет России. А Тихонова Успенская пустынь, скиты и живительный святой источник! Прекрасный уголок, к которому ведет не менее прекрасная дорога. Но вот беда, клуб почти развалился. Нет воды, да и сортир, извиняюсь, на улице. Так что день рождения села проводят на открытом воздухе. Даже амбре от птицефабрики не способно убить праздничного настроения.

Пять лет назад энтузиасты открыли центр детского творчества в старом здании аптеки. Зал небольшой - 40 квадратных метров. Когда спектакли, зрители приходят со своими стульями. Тут же занимаются дзюдо, хореографией и игрой на гитаре. Дела идут неплохо. Но с каждым годом все хуже и хуже. 40 квадратов не вмещают всех желающих. Но это лирика.

Домики здесь чистые, ухоженные. Монастырь возвышается своей громадой над крохотным селом. Часы бьют четверти. А колокольня самая большая в районе - 75 метров! Все чинно, благородно. Правда, напротив входа в монастырь единственный в округе алкомаркет. Люди возьмут водочки, да и отобьют поклон, как при Льве Толстом, под неодобрительные взгляды монахов.

А в трех километрах та самая диорама. Но не суждено мне было там побывать. Смотрительница в очках с надеждой спросила:

- Вы на экскурсию?

Я посмотрел на ценник - 500 рублей - и скромно ответил:

- Я журналист из Москвы, хотел бы написать о вас...

Ответ озадачил меня:

- Тут люди деньги заплатили за экскурсию. Им некогда. Уходите и не возвращайтесь. Я дверь запру!

Зато здесь воздух какой! На который я и отправился не солоно хлебавши.

Памятник "Стоянию на реке Угре". Отсюда пошел суверенитет России Фото: Константин Завражин

Молодой актер театра Александра Калягина Et Cetera Глеб Данилов решил создать в селе Льва Толстого новый очаг культуры. Он успел сыграть одну из ролей в фильме "Подольские курсанты". Даже со словами. Вернулся в родные пенаты. Сейчас живет в своем детище на чердаке. Настоящий художник. Планы Глеба грандиозны!

- Я хочу создать пусть и крохотную, но театральную площадку в маленьком селе, - с жаром рассказывает он мне в своем кабинетике, который и костюмерная, и комната для приемов. Мы сразу отправились на просмотр художественной программы.

Зал действительно тесный. По углам стоят завернутые в рулоны татами. Вечером придут взрослые кикбоксеры и дзюдоисты. Между боями для мам - фитнес. А сейчас - русский танец в исполнении младшей группы ансамбля.

...Движения еще не отточены, но что взять с младшеклассников! Сложный рисунок танца. И тут солистка Юлечка как поскользнется на дешевом ламинате... Через нее как ни в чем не бывало перескочил кавалер Матвей. Девчушка, продолжая ослепительно улыбаться, несмотря на боль, перекатилась, вскочила и продолжила танец. Растет настоящая артистка!

Потом занималась старшая группа. Хореограф Дарья Корягина с ультрамодной прической приехала из самой Калуги. Выставили станок.

- Да это наше спасение! - заявила мама юного танцора Матвея

- В третью позицию! Деми плие! Деми плие! Гранд плие! - Под музыку Чайковского из магнитофона продолжались занятия.

- Я задумал так: пока нет труппы, приглашать артистов, которые гастролируют в Калуге к нам. Все говорят: поднимем село! Так давайте вместе поднимать! Чтобы отсюда никто никуда не уезжал! - говорит Глеб. - В декабре к нам приехал областной кукольный театр. Это было первое представление. Давали "Теремок" по Маршаку. Два спектакля подряд. А очередь стояла на морозе. Третий раз они сказали, что уже перегорели. Больше всего я боялся, что свет отключат. Ткань представления будет разорвана...

В фойе, которое напоминало коридор со стендом кубков и почетных грамот, сидели мамочки юных артистов. Разговорились.

- Да это наше спасение! - заявила мама юного танцора Матвея.

- Наверное, от дурного влияния улицы?

- Да какой там улицы! Она у нас одна. И все друг друга знают. От гаджетов этих проклятых. Тут он хоть делом занимается. Развивается и физически, и духовно.

Должен заметить, что занятия стоят 300 рублей. Но, по словам родителей, денег на культурное воспитание своих чад не жалко. А как же иначе?

Скоро, совсем скоро - в 2022 году - начнется строительство нового клуба. Так заверила меня глава поселения Татьяна Кузьмичук. Там будет все: и зрительный зал, и тренировочная база, и даже теплый ватерклозет. Вот только ждут родители этого чуда аж 17 лет. А дети растут.

...Еще один стенд, как в магазине. Тут и бейсболки, и футболки, и даже рюкзаки с фирменными знаками "Театра села". Но цены здесь в особой валюте - угриках. Рубли, а тем более доллары не берут. Угрики надо заработать. Взял первое место в конкурсе - получи угрик. Так что и поощрение, и стимул к развитию. Неплохо придумано!

Тут я узнал, что село хотят переименовать обратно в Тихонову Слободу. Действительно, Лев Толстой звучит хоть и обстоятельно, но не слишком состоятельно. Но с комсомольским задором тогда никто и не спорил. Ну назвали бы "Зеркалом Революции" в конце концов. И красиво, и отражение эпохи. Я решил с мучившим меня вопросом обратиться к настоятелю монастыря отцу Тихону.

...Он вышел стремительно из потайной калитки, но дорожку подморозило. Короче, я грохнулся прямо на колени. Знак? Боль пронзила, а черная ряса стремительно уплывала от меня. Я понял, что если не сейчас, то никогда. И кинулся, ковыляя, за ним.

- Отец Тихон! - нагнал я его рысью раненой лошади у самой паперти. - Только один вопрос! Вы и ваша паства поддерживаете старое название села?

- А как же иначе? Надо возвращать истинные имена. - На меня смотрели пронзительные, но добрые глаза. Бородка с благородной сединой, как у Дзержинского, придавала ему образ мудрого старца.

- Благословите на репортаж, - только и смел я просить у настоятеля.

Он покопался в рясе и достал не маузер, а что-то вроде календарика, на котором печать со священным словом "Благословляю". Как все просто!

Вот переименуют Льва Толстого, который, кстати, до сих пор отлучен от церкви, обратно в Тихонову Слободу. Я, считаю, правильно. Правда, дорого для муниципалитета все это обойдется. Но кто переименует Дзержинский район, где находится село Льва Толстого? А кто переименует миллион улиц Ленина, Советских и Коминтерна?

Как помочь театру, людям, селу, в котором они живут? А просто: кинуть клич артистам. Приезжайте, господа! Глеб уже с помощью краудфандинга собрал деньги и выкупил остатки аптеки. Теперь собирает на ремонт, чтобы сломать стену и увеличить зал до 60 посадочных мест. А стулья будут! С благодарными зрителями. Вот только с гонорарами тут никак. Чистая благотворительность. Зато яйцами с птицефабрики добрые левтолстовцы обеспечат! Свежими.