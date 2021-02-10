В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами

Необычную белую змею обнаружили в одной из квартир района Митино. На место вызвали специалистов. Как рассказали "РГ" в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, змея оказалась редким техасским полозом.

По данным пресс-службы, на горячую линию службы 112 поступил сигнал - в квартире обнаружена белая змея. Сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды вместе с МЧС прибыли по месту вызова и отловили экзотическую рептилию. Затем ее отправили в Центр реабилитации диких животных департамента, где ее осмотрели специалисты.

Это оказалась красивая змея белого окраса с голубыми глазами техасский полоз. Научное название - Elaphe obsolete lindheimeri leucistic. Приблизительно змея вырастает до двух метров. Этот вид рептилий широко распространен в Северной Америке, в основном в засушливых районах: долинах рек и оврагах. Стоит упомянуть, что эта змея не ядовита, но достаточно агрессивна. Агрессивность свою она проявляет в момент, когда предвидит опасность и загнана в угол. Как змея оказалась в городской квартире, так и осталось загадкой.

Как напомнили в департаменте, если все же произошла неожиданная "встреча" с экзотическими или дикими животными, можно обратиться в единую справочную службу мэрии Москвы: 8-495-777-77-77. Или отправить сообщение через mos.ru.

На место прибудут сотрудник МЧС со специалистом Центра передержки диких животных для безопасного изъятия животного.