В Московском зоопарке родились детеныши сони-полчка

Детеныши сони-полчка появились в Московском зоопарке. Пополнение в семействе произошло в конце прошлого года, но малыши вышли из гнезда совсем недавно. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В семействе грызунов родилось четверо малышей. Пока их пол не известен. Зоологи не хотят лишний раз беспокоить семью. "Это уже второе потомство наших сонь. Первый раз появился на свет только один детеныш, а сейчас сразу четверо. Сони рождаются совсем крохотными - около 2,5 г. Сейчас малыши чувствуют себя отлично - подрастают, хорошо кушают и активно бегают по вольеру", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Напомним, что соня-полчок - самый крупный зверек из семейства сонь. Длина тела взрослой особи может достигать 13-18 см, а вес 180 грамм. Обитает он в Закавказье, Поволжье, Татарстане, Чувашии и других местах.