В Москве отправили на переработку 40 тысяч новогодних елок

Более 40 тысяч живых елок собрали москвичи с начала акции "Елочный круговорот". Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как рассказал Бирюков, за 6 лет существования акции все больше москвичей участвуют в ней.

- По статистике, всего 15 процентов москвичей украшают живыми хвойными деревьями свои дома и квартиры, - сказал Бирюков. - Если в первом году поведения акции был открыт всего один пункт приема елей, сейчас их работает более 400. С начала проведения акции в этом году, а началась она 2 января, собрано более 40 тысяч елей, пихт и сосен.

Как отметил Бирюков, собранные ели перерабатывают в щепу и используют в качестве подстилки для животных в вольерах, а также для других нужд.

Напомним, что акция продлится до 20 февраля.