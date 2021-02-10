В Москве выездные бригады вакцинации начали работу еще в трех ТЦ

С сегодняшнего дня, 10 февраля, в Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать еще в трех в торговых центрах - "Калужский", "Щелковский" и "Водный". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Выездные бригады вакцинации от COVID-19 продолжают свое движение по городу. Сделать прививку от коронавируса начиная с сегодняшнего дня можно еще в трех торговых центрах - "Калужский", "Щелковский" и "Водный". Выездные бригады, работающие в торговых центрах "Океания" и "Город", уже начали вакцинировать вторым компонентом препарата тех, кто ранее сделал прививку в этих точках. Вакцинация первым компонентом в них завершена. Начиная со следующей недели в торговых центрах "Саларис" и "Л-153" также будет проводится вакцинация только вторым компонентом вакцины", - рассказала вице-мэр.

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и ЮАО в торговом центре "Columbus", а также в торговых центрах "Саларис", "Л-153" и "Калейдоскоп".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 74 соглашения с частными медорганизациями, 59 клиник уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.