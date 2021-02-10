В Новой Москве появился "умный" перекресток

"Умный" перекресток, который сам управляет светофорами с помощью датчиков, появился в Новой Москве.

Как уже писала "РГ", смысл "умных" перекрестков в том, чтобы как можно скорее пропустить общественный транспорт. А пешеходам, чтобы перейти дорогу, достаточно нажать кнопку.

Главная инновация - в датчиках, которые вмонтированы в асфальт. Именно эти контроллеры вычисляют приближение общественного транспорта и дают команду на включение зеленого сигнала. Теперь так же оснащен перекресток улиц Александры Монаховой и Сосенский стан в Коммунарке.

"Удалось не только сократить время ожидания для пешеходов, но и увеличить пропускную способность участка", - отметили в дептрансе.