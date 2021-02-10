В нововоронежском колледже отметили День науки

Нововоронежский политехнический колледж - филиал НИЯУ МИФИ - вышел с дистанционного обучения, переход на которое был связан с пандемией коронавирусной инфекции. В первый учебный день там состоялся круглый стол, посвященный Дню российской науки.

Во встрече со студентами и преподавателями участвовал сотрудник Нововоронежской АЭС - ведущий инженер по эксплуатации цеха ТАИ, кандидат технических наук Александр Рыжков. Он является выпускником Воронежского государственного технического университета, работает на Нововоронежской АЭС более 10 лет, написал кандидатскую диссертацию на тему "Мехатронные приводы малой мощности линейного принципа действия".

Атомщик ответил на вопросы участников круглого стола, подчеркнув, что руководство Нововоронежской АЭС поддерживает и старается поощрять тех, кто стремится совершенствовать свои знания, учиться в магистратуре или аспирантуре, участвовать в научно-практических конференциях и конкурсах.

Так, в 2020 году нововоронежские атомщики завоевали победные и призовые места и получили гранты на дальнейшие исследования в конкурсе фонда "Ассоциация территорий расположения атомных электростанции России" (АТР АЭС) "Чистая энергия. Атомный контекст". А в 2019 году в Нововоронеже состоялась Международная научно-практическая конференция "55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом".

И.о. директора колледжа Елена Булатова, которая, является кандидатом психологических наук, уверена, что встреча оказалась полезна студентам, которые уже имеют опыт написания научных статей и выступлений на конференциях и тем, кто только собирается погрузиться в мир науки.

Нововоронежский политехнический колледж - площадка подготовки кадров для атомной отрасли. Учебное заведение ведет обучение по двум специальностям: "Электрические сети и системы" и "Атомные электрические станции и установки". И уже в сентябре 2021 года при содействии Нововоронежской АЭС колледж планирует открыть двери для тех, кто хочет освоить специальность "Дефектоскопист".

"Президент Российской Федерации объявил 2021 год Годом науки и технологий. Нововоронежская АЭС - высокотехнологичное передовое предприятие, и мы заинтересованы в квалифицированных кадрах. В настоящее время на НВ АЭС работают 2 доктора и 15 кандидатов технических наук", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.