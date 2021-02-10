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10.02.2021 23:05
Рубрика: Власть

А у вас в подъезде сад

В Подмосковье начали открывать детсады малого формата
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
В подмосковных городах, где сохраняется очередь в дошкольные учреждения, будут создавать мини-сады, в которых меньше 100 мест. Пилотный проект по открытию таких учреждений будет реализован уже в этом году.

В Красногорске ждут мест в очереди 6,9 тысячи детей, в Ленинском округе - 4,7 тысячи, в Балашихе - 4,6 тысячи. В той же Балашихе еще и свободного участка земли так просто не найдешь. А жители хотят иметь сад рядом с домом, а не через два микрорайона. Выход власти видят в открытии садов малого формата. Свободных участков в проблемных муниципалитетах, может, и нет, зато пустующих первых этажей в новостройках - в достатке. Полноформатный детсад на первых этажах жилых зданий открывать нельзя - санитарные нормы не позволят. А малокомплектные учреждения с теми же санитарными нормами создавать не возбраняется.

Фото: РИА Новости
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"В рамках пилота мы в этом году откроем 27 таких садиков в самых проблемных городах. До 1 марта появятся три мини-сада в Балашихе, к 1 апреля откроем еще 17 учреждений в Красногорске, Люберцах, Химках, Наро-Фоминске, Ленинском и Одинцовском округах. Еще 7 садов появятся к июню и сентябрю", - рассказывает министр образования Ирина Каклюгина. В 2022 и 2023 годах планируется открыть еще 16 и 12 подобных учреждений в новых жилых микрорайонах. Открывают с запасом, чтобы иметь возможность перевести в новые учреждения часть детишек из уже имеющихся садиков.

Отличаться мини-сады от обычных будут лишь площадью и, соответственно, числом воспитанников. Все остальное будет точно таким же, как во всех остальных детских учреждениях, включая требования к образовательному процессу. На обустройство - ремонт, покупку мебели и игрушек - деньги выделят из областного бюджета. "Единовременно мы выплатим муниципалитетам по 123 тысячи рублей за каждое созданное в мини-саду место. А далее ежемесячно будем выделять по 6,5 тысячи на каждого ребенка, посещающего этот сад", - уточнила Каклюгина. Тем самым область возьмет на себя затраты на открытие внеплановых бюджетных учреждений.

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