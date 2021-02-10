В Подмосковье задержали подозреваемых в краже нефтепродуктов на 3 млн рублей

Полицейские на территории сельского поселения Софьино в Подмосковье выявили несанкционированную врезку в нефтепровод. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские МУ МВД России "Раменское" задержали подозреваемых в совершении кражи двоих мужчин в возрасте 36 и 45 лет в одном из строящихся домов, расположенных недалеко от места совершения преступления. В ходе осмотра здания обнаружена резиновая емкость объемом около 50 тонн, заполненная наполовину нефтепродуктами, к которой был проведен резиновый шланг с краном. Сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ - "Покушение на кражу".

Раменским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.