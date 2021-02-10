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10.02.2021 15:53
Рубрика: Экономика

Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Столичные власти официально опубликовали сроки и этапы переселения жителей 665 домов по программе реновации жилфонда. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Подготовленный расчет этапов и сроков переселения отражает главную цель городских властей - завершить программу реновации за 15 лет - в 2032 году", - подчеркнул руководитель ведомства. В частности, в первый этап, который предполагается провести в 2020-24 годах, дополнительно включены 152 дома с 14 тысячами жителей. Таким образом, с учетом дополнительных и ранее опубликованных перечней в ближайшие четыре года новое жилье получат более 189 тысяч москвичей.

На 2025-2028 годы запланирован второй этап программы. В него добавили еще 252 дома, итого получилось 1 888. Наконец, третий период реновации рассчитывают провести в 2029-2032 годах. Всего за это время начнут переселять свыше 424 тысяч жителей из 2070 домов. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте департамента.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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