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10.02.2021 13:31
Рубрика: Общество

ФАП в "коробке"

Во Владимирской области не досчитались фельдшерско-акушерских пунктов
Текст: Элина Труханова (Владимир)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 28(8379)
В 2020 году во Владимирской области должны были появиться 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория. Однако план оказался не выполнен, а строительство некоторых ФАПов до сих пор даже не начато.

На том, что с возведением объектов первичного звена здравоохранения в регионе далеко не все в порядке, в декабре прошлого года заостряли внимание активисты регионального ОНФ. Они объехали все строящиеся фельдшерско-акушерские пункты, намеченные к сдаче до конца 2020 года, и увидели по многим адресам просто коробки. Например, в Юрьев-Польском районе, по информации ОНФ, строительство пяти ФАПов - в селах Сорогожино, Кучки, Сосновый Бор, Хвойный и Каменка - стартовало только в начале декабря, с приходом морозов, хотя подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
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- Это будут просто четыре стены, - негодовала тогда координатор площадки ОНФ "Здравоохранение" во Владимирской области Татьяна Питиримова. - Нужно же провести коммуникации, наладить систему отопления, а проводка, сантехника, водоснабжение… Мы уже не говорим о благоустройстве, которое, по нашему мнению, в устойчивую морозную погоду проводить просто нельзя. Иначе придется все переделывать весной, после схода снега.

Как и ожидалось, за первый месяц 2021 года ситуация кардинально не поменялась. Что стало предметом обсуждения рабочей группы по строительству ФАПов в региональном Заксобрании.

- Мы с депутатами проехали по территориям, где строятся фельдшерско-акушерские пункты. Картина следующая: наружные сети не подведены к 11 объектам, внутренние - к 21. Дизель-генераторные установки не смонтированы на 12 пунктах, подъездные пути отсутствуют у 11, освещения нет у 14, ограждения - у 11 объектов. Новые ФАПы не работают, - констатирует вице-спикер Владимирского Заксобрания Роман Кавинов.

Строительство стартовало только в начале зимы, хотя подрядчик был определен давно

По мнению аудитора областной счетной палаты Максима Рычагова, причиной отставания стали организационные недостатки, неэффективные управленческие решения, длительные сроки проведения конкурсных процедур, позднее заключение контрактов и низкое качество проектных решений. При этом самым удачным примером строительства сельских медпунктов, по мнению членов рабочей группы, стал ФАП в селе Фетинине Собинского района. Мало того что его построили в срок (всеми оргвопросами здесь занималась районная администрация) - и обошелся он значительно дешевле, чем остальные модульные.

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- Стоимость здания вместе с благоустройством прилегающей территории, парковкой и освещением составила менее пяти миллионов рублей. Это на семь-восемь миллионов дешевле, чем стоил бы модульный ФАП по торгам областной администрации, - рассказал глава администрации Собинского района Александр Разов.

По мнению депутатов Заксобрания, этот опыт обязательно надо использовать и в других районах области.

Между тем

В администрации Владимирской области сообщили, что в 2020 году завершены строительно-монтажные работы на 19 ФАПах и одной амбулатории. Остальные из запланированных 38 объектов будут построены до 1 апреля 2021 года. Этот срок определен по соглашению с Минздравом РФ. Срок получения лицензий и запуска ФАПов в работу по тому же соглашению установлен до 31 декабря 2021 года. Основные причины отставания от прежних плановых показателей - затягивание сроков подготовки проектно-сметной документации и недобросовестные подрядчики.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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