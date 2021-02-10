На том, что с возведением объектов первичного звена здравоохранения в регионе далеко не все в порядке, в декабре прошлого года заостряли внимание активисты регионального ОНФ. Они объехали все строящиеся фельдшерско-акушерские пункты, намеченные к сдаче до конца 2020 года, и увидели по многим адресам просто коробки. Например, в Юрьев-Польском районе, по информации ОНФ, строительство пяти ФАПов - в селах Сорогожино, Кучки, Сосновый Бор, Хвойный и Каменка - стартовало только в начале декабря, с приходом морозов, хотя подрядчик был определен на несколько месяцев раньше.
- Это будут просто четыре стены, - негодовала тогда координатор площадки ОНФ "Здравоохранение" во Владимирской области Татьяна Питиримова. - Нужно же провести коммуникации, наладить систему отопления, а проводка, сантехника, водоснабжение… Мы уже не говорим о благоустройстве, которое, по нашему мнению, в устойчивую морозную погоду проводить просто нельзя. Иначе придется все переделывать весной, после схода снега.
Как и ожидалось, за первый месяц 2021 года ситуация кардинально не поменялась. Что стало предметом обсуждения рабочей группы по строительству ФАПов в региональном Заксобрании.
- Мы с депутатами проехали по территориям, где строятся фельдшерско-акушерские пункты. Картина следующая: наружные сети не подведены к 11 объектам, внутренние - к 21. Дизель-генераторные установки не смонтированы на 12 пунктах, подъездные пути отсутствуют у 11, освещения нет у 14, ограждения - у 11 объектов. Новые ФАПы не работают, - констатирует вице-спикер Владимирского Заксобрания Роман Кавинов.
По мнению аудитора областной счетной палаты Максима Рычагова, причиной отставания стали организационные недостатки, неэффективные управленческие решения, длительные сроки проведения конкурсных процедур, позднее заключение контрактов и низкое качество проектных решений. При этом самым удачным примером строительства сельских медпунктов, по мнению членов рабочей группы, стал ФАП в селе Фетинине Собинского района. Мало того что его построили в срок (всеми оргвопросами здесь занималась районная администрация) - и обошелся он значительно дешевле, чем остальные модульные.
- Стоимость здания вместе с благоустройством прилегающей территории, парковкой и освещением составила менее пяти миллионов рублей. Это на семь-восемь миллионов дешевле, чем стоил бы модульный ФАП по торгам областной администрации, - рассказал глава администрации Собинского района Александр Разов.
По мнению депутатов Заксобрания, этот опыт обязательно надо использовать и в других районах области.
Между тем
В администрации Владимирской области сообщили, что в 2020 году завершены строительно-монтажные работы на 19 ФАПах и одной амбулатории. Остальные из запланированных 38 объектов будут построены до 1 апреля 2021 года. Этот срок определен по соглашению с Минздравом РФ. Срок получения лицензий и запуска ФАПов в работу по тому же соглашению установлен до 31 декабря 2021 года. Основные причины отставания от прежних плановых показателей - затягивание сроков подготовки проектно-сметной документации и недобросовестные подрядчики.