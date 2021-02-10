Врачи прокомментировали смерть пациентов в ковидном отделении в Подмосковье

Главврач Никольской больницы в Одинцовском городском округе Подмосковья Владимир Гордеев прокомментировал инцидент со смертью пациентов с коронавирусом.

По его словам, в реанимации этой больницы находились 16 тяжелых пациентов. Пятеро из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По неизвестным причинам случился временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. "В момент инцидента никто из пациентов не погиб - оперативно были задействованы мобильные ИВЛ", - утверждает Гордеев. Смерть двоих пациентов наступила позже из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.

Сейчас правоохранительные органы проводят в больнице проверку.