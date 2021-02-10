Для экс-главы Хабаровского края Ишаева потребовали семь лет колонии

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева государственное обвинение попросило приговорить к семи годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что Ишаеву гособвинение в ходе прений предложило приговорить к семилетнему сроку за растрату с отбыванием в колонии общего режима. Второй фигурант дела Геннадий Кондратов может быть осужден на четыре года. Приговор огласят 16 февраля.

Напомним, что по данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, растратил более 7,5 миллиона рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он, будучи вице-президентом нефтяной компании, организовал аренду помещения представительства в Хабаровске по завышенной цене.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, после чего до 2013 года занимал должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.