Как мошенники наживаются на доверчивости солдатских матерей

Матерей дальневосточных солдат одолели... "феечки"! Так назвали себя женщины, предлагающие помощь родителям, чьи сыновья служат далеко от дома. Вот только в отличие от милых фей из сказок помогают они далеко не бескорыстно.

Валентина Решеткина: О жизни солдат мы знаем не понаслышке. Представители краевого КСМ - не редкие гости в воинских частях. Фото: Комитет солдатских матерей Хабаровского края

Просроченные продукты

- Год назад к нам обратились несколько женщин и сообщили, что у них вымогают деньги и их запугивают, - рассказала председатель Комитета солдатских матерей (КСМ) Хабаровского края Валентина Решеткина.

Подробности описала одна из этих женщин, мама срочника из Татарстана, пожелавшая остаться неназванной:

- Сына призвали в армию осенью 2018 года. Он тогда только окончил колледж, - вспоминает женщина. - Отпускать свое дитя и доверять его кому-то очень сложно. А когда между вами расстояние в 7,5 тысячи километров и семь часов разницы во времени, нет информации о воинской части, ты пока не знаешь, что в армии можно, а что нельзя... В тот момент меня пригласили в группу солдатских матерей, которую создала женщина по имени Наталья.

В чате новая знакомая написала, что ее сын раньше служил там же (в/ч 30632 под Хабаровском), а теперь она стала "феей" - помогает женщинам, чьи дети далеко от них.

Предложила приехать к парням после присяги и передать посылки от родителей. На покупку продуктов, оплату такси нужно было сброситься. Суммы были озвучены немаленькие. Но родители согласились, перевели деньги, и тут начались сюрпризы. Просьбу предоставить чеки Наталья восприняла как оскорбление, состав посылок ни с кем не обсудила.

На следующий день после ее визита солдаты слегли с сильным пищевым отравлением. Все привезенные в часть продукты оказались просроченными. Узнав у сыновей, что было на столе, мамы поняли - потратила женщина явно меньше, чем собрала. Когда от "феи" потребовали объяснений, она окончательно перестала быть доброй и намекнула, что может устроить неприятности срочникам.

- Понимаете, она убедила всех, что имеет свободный доступ в часть (дверь туда чуть ли не с ноги открывает) и хорошие связи в командовании, - вспоминает собеседница. - Плюс в чате у нее была "группа поддержки" из мам, которые защищали ее. Мы боялись, что она действительно может навредить нашим детям.

Обманщицы в чатах

- Когда родители обо всем рассказали, КСМ сразу стал действовать. Связались с командованием округа. Там немедленно запретили посещение воинских частей посторонними лицами и передачу от них любых посылок, - говорит Валентина Решеткина. - Следующим этапом КСМ создал группу в WhatsApp для матерей. Свое­образный родительский комитет, который помогал решать проблемы. Включали туда только тех, кого сами солдаты опознали по фото и подтвердили: "Да, это моя мама". Парни, кстати, отнеслись с пониманием к идее, они были поражены, когда узнали, как обманывают родителей.

- Стали копать глубже, вступали в разные чаты и поняли, что вокруг нашей армии развернулась целая мошенническая сеть! - говорит мама из Татарстана, тоже вошедшая в родительский комитет.

Мошенники называют себя членами Комитета солдатских матерей и собирают деньги на посылки

Групп для солдатских матерей по всей России нашлось множество. Большинством из них действительно руководят волонтеры. В них люди общаются, поддерживают друг друга, а кто-то готов оказывать посильную помощь. Оттуда, кстати, и пошло понятие "феи", смысл которого позже исказили аферисты.

Но немало групп, где мошенники успешно обманывают своих жертв. Деньги "зарабатывают" не только посылками. Организуют сборы, например, на подгузники для детей военнослужащих или лекарства.

- Часто называются комитетами солдатских матерей, - отмечает заместитель председателя хабаровского КСМ Раиса Перешивкина. - А про нас говорят, что ничего не делаем и жаловаться нам бесполезно.

Бороться всей страной

На мошенниц в правоохранительные органы жаловались не раз. Вот только ответы приходили неутешительные. Так, после просьбы обратить внимание на деятельность некой гражданки, которая, представляясь помощником депутата Сахалинской области, организовала массу сомнительных сборов, получили ответ от местного УМВД: "Материал списан в номенклатурное дело". Пояснялось, что женщина действительно занимает такую должность. И, видимо, это оказалось достаточным основанием, чтобы не проверять ее действия.

В прокуратуре Восточного военного округа "РГ" сообщили, что проведена проверка.

- Установлено, что сбор денежных средств с родителей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, осуществлялся гражданскими лицами. В связи с этим материалы проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ направлены в отдел МВД России по Хабаровскому району, - рассказал старший помощник военного прокурора ВВО Александр Арцев.

Тем временем КСМ и родительские комитеты не планируют отступать. Бороться с мошенниками решили всей страной. Опыт Хабаровского края по созданию официальных групп родительских комитетов хотят распространить сначала на Дальний Восток, а потом уже на всю Россию.

- Недавно провели с командованием Восточного военного округа круглый стол, в котором участвовали военкоматы, командиры воинских частей, КСМ, - делится Валентина Решеткина. - Решили заключить соглашение о сотрудничестве. Командование частей ВВО будет знать, какие родительские комитеты официально работают на территории округа. Станем обмениваться информацией и вместе решать проблемы.

Прямая речь

Анастасия Гаврилюк, психолог:

- Чаще всего на удочку мошенников попадают люди тревожно-мнительного психотипа, склонные легко впадать в панику и действовать под влиянием эмоций. Аферисты играют на наших чувствах - это страх, возможность что-то потерять, любые риски. Лучший способ защиты в подобных ситуациях - поставить себя "на паузу". Поду­мать, посоветоваться со знакомыми и родственниками, дать себе время, чтобы перепроверить информацию прежде, чем совершать дальнейшее действие.

"Феям" легче всего верят матери, которые привыкли излишне опекать своих детей. Но армия - это один из первых шагов во взрослую жизнь. У молодого человека появляется зона ответственности. И маме нужно осознать, что ее ребенок вырос. Он уехал не на войну, а в воинскую часть, где находится на гособеспечении: одет, обут и накормлен. Там есть определенный распорядок, и если сын не выходит на связь, это не значит, что с ним что-то случилось. В срочной службе нет ничего страшного, это такой же жизненный этап, как школа и институт. Если сохраняется ощущение тревожности и беспочвенного страха, нужно обязательно обратиться к психологу.

Не случайно то, что часть вступивших в группы была сообщниками мошенницы. Таким образом создавался принцип социального доказательства - много людей совершают какое-то действие, и другим кажется, что это правильно. Они начинают действовать так же. Здесь важно остановиться и подумать, а затем принимать решение, в том числе о переводе денег незнакомым лицам. Когда человек остается в уравновешенном состоянии, он рационально мыслит и не попадется на обман.