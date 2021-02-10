На Сахалине суд рассмотрит дело о контрабанде в Китай 50 тонн краба

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде в Китай более 50 тонн сахалинского краба стоимостью 38,7 миллиона рублей в отношении Евгения Пекаря. Об этом сообщила пресс-служба управления генпрокуратуры по ДФО.

Помощнику "крабового короля", как прозвали журналисты дальневосточного предпринимателя Олега Кана, инкриминируют часть 5 статьи 33 и часть 1 статьи 226 УК РФ (пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов, совершенной в крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году Кан, которому принадлежат два крупных предприятия Сахалинской области - "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс", организовал поставку живого краба в соседнее государство. Вывозимый товар декларировался в адрес подконтрольных ему же иностранных компаний (в Панаме и Маршалловых островах) по существенно заниженной цене, в то время как в Китае ценный биоресурс продавали по рыночной стоимости.

"Роль обвиняемого заключалась в организации подписания фиктивного внешнеэкономического контракта с китайскими предпринимателями, во исполнение которого осуществлена контрабандная поставка краба с предоставлением недостоверных сведений о его стоимости в Сахалинскую таможню", - говорится в сообщении.

Пекарь для получения укрытой от контролирующих органов валютной выручки подыскал иностранные предприятия, на счета которых перечислены 1,7 миллиона долларов США за поставку краба. В дальнейшем эти деньгами соучастники преступления распорядились по своему усмотрению.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

Евгений Пекарь полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, Олег Кан, которому предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды, заочно арестован судом. В настоящее время он находится за границей. Следствие продолжает собирать доказательства его вины.