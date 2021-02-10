Ученые нашли у обитателей моря вещество для антираковой терапии

Биологически активное вещество - производное порфирина - из обитающего в морях России иглокожего смогли выделить ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из Университета Женевы. Об этом сообщает пресс-служба ДВФУ со ссылкой на специализированный журнал Marine Drugs.

Вещество выделено из Ophiura sarsii, которую добыли на глубине 15-18 метров в заливе Богдановича на острове Русский. Ее биологически активные молекулы проверили на способность подавлять развитие клеток трижды негативной формы рака молочной железы.

"После того, как противоопухолевое действие подтвердилось, ученые заинтересовались формулой соединения. Оказалось, что в его составе присутствует вариант класса соединений, известных как порфирины, который раньше получали только с помощью сложного искусственного синтеза. Из офиуры его можно добыть без дорогостоящих технологических процессов и всего за один этап", - говорится в сообщении.

Порфирин используют в фотодинамической терапии в качестве агента, который под воздействием лазера выделяет активный кислород и убивает опухолевые клетки, минимально воздействуя на здоровые.

- Фотодинамическую терапию придумали для щадящего лечения рака мочевого пузыря, пищевода, легких, базальноклеточной карциномы. Сейчас ее применяют и для различных дерматологических процедур. Искусственный синтез порфирина - довольно дорогое удовольствие. Нам удалось получить его простым методом из природного источника. Открытие может послужить делу развития биомедицины и, в частности, разработкам в области таргетированной антираковой терапии, основанной на натуральных соединениях, - объясняет один из авторов работы, заведующий лабораторией фармакологии природных соединений Школы биомедицины ДВФУ Владимир Катанаев.

Ученым еще предстоит узнать, вырабатывают ли O. sarsii соединения порфирина сами по себе или в результате определенных диетических "предпочтений", а также определить, синтезируют ли O. sarsii соединения на всем обширном ареале своего обитания или же это локальное явление в районе острова Русский.