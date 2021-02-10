В Якутске два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

В Якутске в среду утром при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме погибли два человека.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 6.16 по местному времени. Уже через четыре минуты первый пожарный расчет был на месте. К этому времени горела квартира на втором этаже. В ходе тушения огнеборцами были обнаружены тела женщины 1939 года рождения и 65-летнего мужчины.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в тушении огня были задействованы 12 единиц техники и 62 человека. Пожарные эвакуировали из горящего дома 30 жильцов, в том числе пятерых детей. В результате пожара повреждены две квартиры и часть коридора на втором этаже.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, следователи и криминалисты СК России.