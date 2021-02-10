В Магадане ураган сорвал кровли домов

Циклон, пришедший на Колыму, принес ураганный ветер, порывами до 30 метров в секунду. В Магадане повреждены кровли жилых домов, разрушены слабоукрепленные строительные конструкции, сообщает пресс-служба администрации столицы Колымы.

"Погибших и пострадавших не зарегистрировано. На места вызова в городе выезжают спасатели, все городские службы работают в режиме повышенной готовности", - уточнили в мэрии Магадана.

Управление ГО ЧС магаданской администрации просит жителей воздержаться от выезда на дороги, не выходить и не выезжать на лед. В бухтах дежурят спасатели ГИМС для обеспечения безопасности и наблюдения за ледовой обстановкой.

Родителям учащихся 1-8 классов рекомендовано не отправлять детей в школу. В городском департаменте образования уточнили, что образовательные учреждения работают в обычном режиме - уроки не отменены.