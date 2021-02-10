В Забайкалье из-за пьяной матери ребенок погиб в ДТП

Следственный комитет инициировал передачу к ним материалов проверки ДТП, в котором погиб ребенок.

Оно произошло 8 февраля в поселке Домна Читинского район. Нетрезвая 32-летняя женщина на железнодорожном переезде проигнорировала запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с поездом. В результате погибла ее четырехлетняя дочь, которая сидела в машине без удерживающего устройства.

"Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - сообщает региональное СУ СК РФ.