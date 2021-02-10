Городу Минина и Пожарского, Чкалова и Кулибина исполняется 800 лет

Анекдот от москвичей.

- Хочу на выходные съездить в Новгород.

- В какой?

- Тот, что в 500 километрах.

- Они оба в 500 километрах.

- В тот, где Кремль.

- В обоих есть Кремль...

- Где губернатор Никитин.

- В обоих губернатор Никитин.

- Да ну, поеду лучше в Казань...

А если серьезно, то приезжающие на выходные гости найдут в патриархальном купеческом Нижнем все то, чего недостает иным шумным городам: уюта извилистых улочек, простора полета на канатной дороге через Волгу.

О чем мечтает нижегородец, которому напоминают, что городу юбилей. Кто-то надеется, что "Торпедо" выиграет Кубок Гагарина, а кто-то о том, чтобы в верхней части города была не одна станция метро, а хотя бы две-три. Зимой он страстно хочет, чтобы убирали снег, а летом - чтобы наконец была построена ливневая канализация. Эти желания мало чем отличаются от желаний пермяка, костромича, челябинца.

Козьма Минин, Максим Горький, академик Сахаров, "Красное Сормово"… Эти имена и названия у жителей России прочно ассоциируются с Нижним Новгородом - городом, восемь веков стоящим на слиянии двух великих русских рек Волги и Оки.