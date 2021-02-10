Городу Минина и Пожарского, Чкалова и Кулибина исполняется 800 лет

Анекдот от москвичей.
- Хочу на выходные съездить в Новгород.
- В какой?
- Тот, что в 500 километрах.
- Они оба в 500 километрах.
- В тот, где Кремль.
- В обоих есть Кремль...
- Где губернатор Никитин.
- В обоих губернатор Никитин.
- Да ну, поеду лучше в Казань...
А если серьезно, то приезжающие на выходные гости найдут в патриархальном купеческом Нижнем все то, чего недостает иным шумным городам: уюта извилистых улочек, простора полета на канатной дороге через Волгу.
О чем мечтает нижегородец, которому напоминают, что городу юбилей. Кто-то надеется, что "Торпедо" выиграет Кубок Гагарина, а кто-то о том, чтобы в верхней части города была не одна станция метро, а хотя бы две-три. Зимой он страстно хочет, чтобы убирали снег, а летом - чтобы наконец была построена ливневая канализация. Эти желания мало чем отличаются от желаний пермяка, костромича, челябинца.
Козьма Минин, Максим Горький, академик Сахаров, "Красное Сормово"… Эти имена и названия у жителей России прочно ассоциируются с Нижним Новгородом - городом, восемь веков стоящим на слиянии двух великих русских рек Волги и Оки.
Видео: Что думают нижегородцы о грядущем юбилее города
В этом году Нижний Новгород отмечает 800-летие.
Официально торжества стартуют 12 июня, кульминацией должно стать 19 августа, а завершится все к 12 сентября. Однако если открыть ту же "Википедию", то можно узнать, что город был основан 10 февраля 1221 года по новому стилю.
Накануне этого дня корреспонденты "РГ" задали прохожим на улицах Нижнего Новгорода несколько вопросов о грядущем юбилее города.
Слесарь из джаза
…Прием абитуриентов в Горьковское театральное училище в 1946 году был практически завершен, когда его директор Виталий Лебский услышал от одного актера, что в кинотеатре "Рекорд" играет в джазе необычный парень.
Изумительное чутье Лебского на талант более всего проявилось в истории, которая стала городской театральной легендой. Из пяти музыкантов, выступавших перед началом киносеанса, взгляд Виталия Александровича снайперски выхватил барабанщика, чрезвычайно техничного и пластичного.
- Хотите быть актером? - спросил он его.
- Не знаю. А зачем?.. - ответил растерявшийся барабанщик.
И все же он пришел в театральное училище, этот слесарь-джазмен, Евгений Евстигнеев. И был зачислен на курс в разгар учебного семестра.
Дар угадывался в нем легко. В любом актерском созвездии он виделся особенным, неповторимым; существовал так заразительно, что втягивал в свою орбиту всех.
Старше многих на курсе, пришедший на учебу от станка, Евстигнеев не блистал успехами по целому ряду предметов. Но неизменными были "пятерки" по танцу, ритмике и мастерству актера, огромный успех любых выступлений, от капустников, "халтур" и хохмачества на занятиях до учебных и выпускных спектаклей.
Коллеги говорили о Евстигнееве: у него невероятно развитая натура. Не "ум" в смысле всеядной начитанности, а именно "натура", величина психофизического объема. И бесконечно умное тело. Ритм, пластика, изобретательность в подаче голоса либо мимики - все это евстигнеевское сверхсознание.
Фильмография Евстигнеева насчитывает более сотни картин. На фильмах с его участием выросло несколько поколений...
С конвейера - в бой
На прямой вопрос, можно ли приравнять достижения горьковчан, трудившихся на оборонных производствах в 1941-1945 годах, к подвигу народного ополчения 1612 года, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и политики России Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета Евгений Подрепный ответил твердо: "Недооценивать вклад горьковчан в победу нельзя".
Читатель, интересующийся отечественной историей, вспомнит кадры с парада 7 ноября 1941 года. По Красной площади прошли танки Т-34, собранные на заводе "Красное Сормово". Бензиновые двигатели для них были выпущены на Горьковском автозаводе, пушки - на горьковском заводе № 92, броневой лист поставил Кулебакский металлургический завод…
Вот простая иллюстрация того, что же на самом деле сделали горьковчане в самый трудный 1941 год. "Основной поставщик танков для Красной армии - завод № 183, эвакуированный из Харькова, как раз в это время налаживал производство в Нижнем Тагиле и к концу первого года войны смог выпустить всего 25 единиц, а сормовичи за три месяца - 191", - рассказал Евгений Подрепный.
Стоит вспомнить и легкие танки Т-60 производства Горьковского автозавода, и знаменитую пушку ЗиС-3 выдающегося конструктора Василия Грабина, и подлодку С-102, выдержавшая в 1942-м шестичасовой обстрел глубоководными бомбами, и стойкие к зенитному огню истребители ЛаГГ-3...Именно на них удалось отразить немецкое воздушное наступление на Москву в 1941 году.
- Наш город фактически пережил две индустриализации. Вместе со всей страной в 1930-х, а потом - в 1940-х - вторую, - подчеркнул Евгений Подрепный.
Самый известный житель Щербинок
- Когда в 1980-м в нашем доме поселили Андрея Дмитриевича, моя мама сказала: "Теперь я могу не волноваться, когда ты задерживаешься вечером - в подъезде сидят милиционеры", - вспоминает Любовь Новикова, жительница дома № 214 по проспекту Гагарина.
Действительно, когда в январе 1980 года академика Сахарова сослали на постоянное жительство в закрытый для иностранцев Горький, в подъезде 12-этажной "свечки" обосновался милицейский наряд, следивший за соблюдением законности. Почему был выбран именно этот дом, доподлинно неизвестно, но неподалеку от него располагалось несколько научных институтов и вероятность, что к опальному академику начнется паломничество научной интеллигенции, была не такой уж незначительной.
Прожил Андрей Сахаров в Горьком почти семь лет, пока в декабре 1986 года ему не разрешили вернуться в Москву.
Но это - не единственная связь нобелевского лауреата с горьковской землей.
В закрытый Арзамас-16 он с командой секретных физиков попал за 30 лет до государственной опалы, где занимался теоретическими и расчетными изысканиями по созданию водородной бомбы. Молодой кандидат наук уже имел опыт работы на военном заводе в Ульяновске и в Физическом институте имени Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). Он по праву считается одним из "отцов" водородной бомбы, разработанной в СССР и успешно испытанной в августе 1953 года.
В этом году в Нижегородской области будут отмечать сто лет со дня рождения ученого. В Сарове установят памятник, а в местном музее ядерного оружия откроется цифровая экспозиция, посвященная жизни и работе ученого. Кстати, на доме, где Сахаров жил во время работы в атомном проекте, давно установлена мемориальная доска. А горьковская квартира с 1991 года стала мемориальным музеем. Там тоже готовятся к юбилею: запланированы научно-практическая конференция "Сахаровские Чтения", литературный марафон "Лирика Свободы" и конференция "Русский лауреат Нобелевской премии".
С именем ученого-гражданина связано и еще одно достаточно уникальное для России событие - шестнадцатый фестиваль имени Сахарова в Нижнем Новгороде. Он пройдет с 21 мая по 2 июня 2021 года. В числе приглашенных знаменитостей - Денис Мацуев, Сергей Крылов, Борис Березовский, Эдвард Радзинский.
- В фестивале примет участие более 300 представителей России, Франции, Италии и Нидерландов, - рассказала директор и художественный руководитель Нижегородской филармонии Ольга Томина. - Мы хотим не просто посвятить фестиваль Сахарову, а раскрыть Андрея Дмитриевича как великого ученого, гуманиста и человека через музыку.
Наследство от "Бабушки"
Сейчас бы ее, скорее всего, назвали не так буднично, а, например, научно-промышленным кластером или инновационным технопарком. Но тогда оборудование и разработки созданного еще в 1915 году Тверского выделенного приемного центра - одной из первых радиочастей российской армии - нужно было куда-то перевезти.
Начальник станции Владимир Михайлович Лещинский и его помощник Михаил Александрович Бонч-Бруевич (изобретатель первой российской вакуумной, или как тогда говорили, "пустотной" радиолампы "Бабушка") выбрали Нижний Новгород. Город не пострадал от военных действий, связан железной дорогой и проволочным телеграфом с Москвой и Санкт-Петербургом, имел высокоразвитую металлообрабатывающую промышленность. А для обустройства радиолаборатории выделили целый квартал, в котором разместились основные лаборатории и мастерские, а в прилегающих флигелях - вспомогательные службы и жилье для сотрудников.
Принципы организации дела оказались востребованы и сейчас. В городе работают особая экономическая зона "Кулибин", три территории опережающего развития,шесть промышленных парков, два технопарка, десять бизнес-инкубаторов, семь отраслевых кластеров и 600 инвестиционных площадок.
Рок на закате
Чья идея написать рок-оперу к юбилею, а не просто песню, гимн или еще что-то поменьше?
Руслан Зырянов: Песня уже написана. Сейчас заканчиваем ее сводить, скоро премьера клипа. А с рок-оперой мы заявились на конкурс. Если выиграем, получим немного денег на реализацию. Не выиграем - будем делать на свои. Сюжет уже понятен, партии пишутся. А песня "Где рождается закат" - это такая баллада, зачин для рок-оперы. Вы же знаете, что наш город уже называют "столицей закатов".
Споете?
Руслан Зырянов: Пока нет. Могу показать кусочек текста. Например, один из припевов:
Где рождается закат
И река граничит с небом,
Смотрит вдаль старинный град,
Оставаясь верен скрепам.
Там кирпичная стена -
Об нее разбилось пламя.
С древних лет - сегодня с нами.
На века.
Почему все-таки "Горький 800", а не "Нижний 800"?
Руслан Зырянов: Когда мы с ребятами собрались после долгого перерыва, записали пару композиций и получили положительные отзывы от слушателей, решили, что надо как-то команду назвать. Почему-то всем понравилось именно это название.
То есть вы и раньше играли вместе?
Руслан Зырянов: Мы вся пятеро учились в одной группе Речного училища на судоводителей. В 2002 году начали играть, участвовали в фестивалях. А после окончания всех разбросала жизнь. Вновь собрались только в 2019-м.
Вы же играете тяжелый рок, правильно? А тут баллада...
Руслан Зырянов: Правильно. Но нам нравится смешивать стили. Может потому мы и не "Нижний 800", а "Горький 800"
Что сердцу милее: Горький или Нижний Новгород
Его восемь веков назад основал великий князь Юрий Всеволодович, третий сын князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо во имя укрепления стратегически важного места - впадения Оки в Волгу, заложив на высоком берегу "Нов Град".
Точной даты его основания летописи не сохранили. Доктор исторических наук, профессор Андрей Кузнецов предполагает, что событие это произошло между декабрем 1220 года и июлем 1221-го.
- Известно, что в декабре 1220 года великий князь Юрий Всеволодович заключил договор с волжскими булгарами, а в июле 1221 года предпринял поход против крестоносцев и направил войско на запад. Логично предположить, что город был заложен между двумя этими датами. Полагаю, что все произошло в мае-июне, после весеннего половодья. Затевать строительство раньше никто бы не стал: технологии были не те, чтобы в буквальном смысле долбить мерзлую землю,- рассуждает он.
Однако в отдельных источниках можно прочесть, что город был основан 10 февраля 1221 года по новому стилю. Великий князь Юрий Всеволодович построил также первую церковь - деревянный храм во имя Архистратига Михаила на территории нынешнего Кремля. Затем на этом месте появилась каменная церковь, не раз перестраивавшаяся. Нынешний Михайло-Архангельский собор относится уже к XVII веку и является старейшим каменным храмом Нижнего Новгорода. Именно там покоится прах знаменитого нижегородца Кузьмы Минина.
"Нов Град" - не путать с Новгородом
Нижегородцы обижаются, когда их город путают с северным старшим братом - Новгородом. А вот определение "горьковский" горожанам часто приходится по душе - ведь большая часть жителей города родились в Горьком.
Имя своего знаменитого уроженца Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год. Великий пролетарский писатель переименование застал при жизни: ряд исследователей считает, что этим фактом он был очень недоволен.
Инициатором, как утверждает официальная версия, стал сормовский рабочий по фамилии Овсянников. Тогдашний партийный руководитель Нижегородского края (а был и такой) Андрей Жданов порыв пролетария поддержал, и писатель получил письмо со следующим текстом: "Мы заверяем тебя, рабочий класс города твоего имени, пролетарии, колхозники и трудящиеся-единоличники Горьковского края с еще большей энергией, еще большим большевистским упорством и настойчивостью будут бороться за великое дело построения социализма…"
В течение двух недель все формальности были улажены, и Нижний Новгород стал Горьким. Произошло это 7 октября 1932 года.
Научный сотрудник Нижегородского Государственного музея А. М. Горького Роман Гоголев в разговоре с "РГ" высказал мнение, что переименование напрямую сказалось на позиционировании города. Из провинциального патриархального городка, оплота старообрядчекого купечества он вырос в индустриальный и научный центр, миллионник и мегаполис.
Как горьковчане вновь стали нижегородцами
Вопрос о возвращении исторического названия городу возник, как ни странно, задолго до "ветра перемен" 90-х годов прошлого века. Еще в 50-е годы прибывший в областной центр Никита Хрущев назвал жителей "нижегородцами". За историческое название ратовали, как ни странно, все те же писатели. Но до конкретики дело дошло лишь к концу века.
- Где-то в самом начале 1990 года я и мои коллеги провели мини-опросы среди своих знакомых. Мнения разделились примерно пополам с небольшим преимуществом за переименование, - вспоминает в интервью "РГ" Александр Косариков, возглавлявший в 1990 году Городской совет народных депутатов.
Закон о референдумах к тому моменту еще не был принят. Поэтому ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР 4 марта 1990 года решили приурочить и голосование по возвращению исторического названия городу. "Поскольку это не было запрещено (а что не запрещено, как мы тогда думали, то разрешено), так и сделали", -замечает Александр Косариков.
Мнения горожан совпали с результатами тех самых личных мини-опросов.
Результаты доложили на заседании горсовета, который хоть и с небольшим перевесом, но поддержал переименование.
- Я подписал отношение в Верховный Совет РСФСР, его отправили и долгое время никакой информации оттуда не приходило, - вспоминает Александр Косариков.
Утверждение решения Горьковского городского совета за подписью первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова пришло 22 октября 1990 года. И город Горький снова стал Нижним Новгородом.
А перед Михайло-Архангельский собором в 2008 году был поставлен памятник Юрию Всеволодовичу и его духовному отцу епископу Симону Суздальскому.