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10.02.2021 06:00
Рубрика: Общество

Что сердцу милее: Горький или Нижний Новгород

Историческое название вернулось к городу почти через шесть десятков лет
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород) , Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Многие из нас, наверное, помнят слова Александра Пушкина. "Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный Волны, плеснувшей в берег дальный, Как звук ночной в лесу глухом. ... Что в нем? Забытое давно В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний чистых, нежных" ... Но к счастью, имя нашего города - Нижний Новгород - с времен седых сохранилось и по-прежнему блистает в ожерелье городов русских.
Не так давно Нижний Новгород получил неофициальный статус "столицы закатов". Фото: Александр Ивасенко Не так давно Нижний Новгород получил неофициальный статус "столицы закатов". Фото: Александр Ивасенко
Не так давно Нижний Новгород получил неофициальный статус "столицы закатов". Фото: Александр Ивасенко

Его восемь веков назад основал великий князь Юрий Всеволодович, третий сын князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо во имя укрепления стратегически важного места - впадения Оки в Волгу, заложив на высоком берегу "Нов Град".

Точной даты его основания летописи не сохранили. Доктор исторических наук, профессор Андрей Кузнецов предполагает, что событие это произошло между декабрем 1220 года и июлем 1221-го.

- Известно, что в декабре 1220 года великий князь Юрий Всеволодович заключил договор с волжскими булгарами, а в июле 1221 года предпринял поход против крестоносцев и направил войско на запад. Логично предположить, что город был заложен между двумя этими датами. Полагаю, что все произошло в мае-июне, после весеннего половодья. Затевать строительство раньше никто бы не стал: технологии были не те, чтобы в буквальном смысле долбить мерзлую землю,- рассуждает он.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Однако в отдельных источниках можно прочесть, что город был основан 10 февраля 1221 года по новому стилю. Великий князь Юрий Всеволодович построил также первую церковь - деревянный храм во имя Архистратига Михаила на территории нынешнего Кремля. Затем на этом месте появилась каменная церковь, не раз перестраивавшаяся. Нынешний Михайло-Архангельский собор относится уже к XVII веку и является старейшим каменным храмом Нижнего Новгорода. Именно там покоится прах знаменитого нижегородца Кузьмы Минина.

"Нов Град" - не путать с Новгородом

Нижегородцы обижаются, когда их город путают с северным старшим братом - Новгородом. А вот определение "горьковский" горожанам часто приходится по душе - ведь большая часть жителей города родились в Горьком.

Имя своего знаменитого уроженца Нижний Новгород носил с 1932 по 1990 год. Великий пролетарский писатель переименование застал при жизни: ряд исследователей считает, что этим фактом он был очень недоволен.

Еще в 50-е годы прибывший в областной центр Никита Хрущев назвал жителей "нижегородцами". Но до конкретики дело дошло лишь к концу века

Инициатором, как утверждает официальная версия, стал сормовский рабочий по фамилии Овсянников. Тогдашний партийный руководитель Нижегородского края (а был и такой) Андрей Жданов порыв пролетария поддержал, и писатель получил письмо со следующим текстом: "Мы заверяем тебя, рабочий класс города твоего имени, пролетарии, колхозники и трудящиеся-единоличники Горьковского края с еще большей энергией, еще большим большевистским упорством и настойчивостью будут бороться за великое дело построения социализма…"

Фото: ullstein bild via Getty Images
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В течение двух недель все формальности были улажены, и Нижний Новгород стал Горьким. Произошло это 7 октября 1932 года.

Научный сотрудник Нижегородского Государственного музея А. М. Горького Роман Гоголев в разговоре с "РГ" высказал мнение, что переименование напрямую сказалось на позиционировании города. Из провинциального патриархального городка, оплота старообрядчекого купечества он вырос в индустриальный и научный центр, миллионник и мегаполис.

Как горьковчане вновь стали нижегородцами

Вопрос о возвращении исторического названия городу возник, как ни странно, задолго до "ветра перемен" 90-х годов прошлого века. Еще в 50-е годы прибывший в областной центр Никита Хрущев назвал жителей "нижегородцами". За историческое название ратовали, как ни странно, все те же писатели. Но до конкретики дело дошло лишь к концу века.

- Где-то в самом начале 1990 года я и мои коллеги провели мини-опросы среди своих знакомых. Мнения разделились примерно пополам с небольшим преимуществом за переименование, - вспоминает в интервью "РГ" Александр Косариков, возглавлявший в 1990 году Городской совет народных депутатов.

Закон о референдумах к тому моменту еще не был принят. Поэтому ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР 4 марта 1990 года решили приурочить и голосование по возвращению исторического названия городу. "Поскольку это не было запрещено (а что не запрещено, как мы тогда думали, то разрешено), так и сделали", -замечает Александр Косариков.

Мнения горожан совпали с результатами тех самых личных мини-опросов.

Результаты доложили на заседании горсовета, который хоть и с небольшим перевесом, но поддержал переименование.

- Я подписал отношение в Верховный Совет РСФСР, его отправили и долгое время никакой информации оттуда не приходило, - вспоминает Александр Косариков.

Утверждение решения Горьковского городского совета за подписью первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова пришло 22 октября 1990 года. И город Горький снова стал Нижним Новгородом.

А перед Михайло-Архангельский собором в 2008 году был поставлен памятник Юрию Всеволодовичу и его духовному отцу епископу Симону Суздальскому.

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