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10.02.2021 06:00
Рубрика: Общество

Наследство от "Бабушки"

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В начале XX века в Нижнем Новгороде появилось уникальное учреждение - Нижегородская радиолаборатория (НРЛ).

Сейчас бы ее, скорее всего, назвали не так буднично, а, например, научно-промышленным кластером или инновационным технопарком. Но тогда оборудование и разработки созданного еще в 1915 году Тверского выделенного приемного центра - одной из первых радиочастей российской армии - нужно было куда-то перевезти.

Фото: Архив РГ
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Начальник станции Владимир Михайлович Лещинский и его помощник Михаил Александрович Бонч-Бруевич (изобретатель первой российской вакуумной, или как тогда говорили, "пустотной" радиолампы "Бабушка") выбрали Нижний Новгород. Город не пострадал от военных действий, связан железной дорогой и проволочным телеграфом с Москвой и Санкт-Петербургом, имел высокоразвитую металлообрабатывающую промышленность. А для обустройства радиолаборатории выделили целый квартал, в котором разместились основные лаборатории и мастерские, а в прилегающих флигелях - вспомогательные службы и жилье для сотрудников.

Принципы организации дела оказались востребованы и сейчас. В городе работают особая экономическая зона "Кулибин", три территории опережающего развития,шесть промышленных парков, два технопарка, десять бизнес-инкубаторов, семь отраслевых кластеров и 600 инвестиционных площадок.

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