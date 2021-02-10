В начале XX века в Нижнем Новгороде появилось уникальное учреждение - Нижегородская радиолаборатория (НРЛ).

Сейчас бы ее, скорее всего, назвали не так буднично, а, например, научно-промышленным кластером или инновационным технопарком. Но тогда оборудование и разработки созданного еще в 1915 году Тверского выделенного приемного центра - одной из первых радиочастей российской армии - нужно было куда-то перевезти.

Начальник станции Владимир Михайлович Лещинский и его помощник Михаил Александрович Бонч-Бруевич (изобретатель первой российской вакуумной, или как тогда говорили, "пустотной" радиолампы "Бабушка") выбрали Нижний Новгород. Город не пострадал от военных действий, связан железной дорогой и проволочным телеграфом с Москвой и Санкт-Петербургом, имел высокоразвитую металлообрабатывающую промышленность. А для обустройства радиолаборатории выделили целый квартал, в котором разместились основные лаборатории и мастерские, а в прилегающих флигелях - вспомогательные службы и жилье для сотрудников.

Принципы организации дела оказались востребованы и сейчас. В городе работают особая экономическая зона "Кулибин", три территории опережающего развития,шесть промышленных парков, два технопарка, десять бизнес-инкубаторов, семь отраслевых кластеров и 600 инвестиционных площадок.