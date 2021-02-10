В биографии нобелевского лауреата, академика Андрея Дмитриевича Сахарова Горький и Горьковская область занимают особое место. Он жил здесь подолгу дважды. Сначала - как секретный физик в Арзамасе-16 (сейчас это "атомный" город Саров). А потом - как политический ссыльный, в обычной квартире, обычной многоэтажки в городском микрорайоне Щербинки, почти на его окраине.

Памятник Андрею Сахарову рядом с домом на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, где он жил почти семь лет, был открыт в декабре 2014 года. Фото: Олег Золото/РИА Новости

- Когда в 1980-м в нашем доме поселили Андрея Дмитриевича, моя мама сказала: "Теперь я могу не волноваться, когда ты задерживаешься вечером - в подъезде сидят милиционеры", - вспоминает Любовь Новикова, жительница дома № 214 по проспекту Гагарина.

Действительно, когда в январе 1980 года академика Сахарова сослали на постоянное жительство в закрытый для иностранцев Горький, в подъезде 12-этажной "свечки" обосновался милицейский наряд, следивший за соблюдением законности. Почему был выбран именно этот дом, доподлинно неизвестно, но неподалеку от него располагалось несколько научных институтов и вероятность, что к опальному академику начнется паломничество научной интеллигенции, была не такой уж незначительной.

Прожил Андрей Сахаров в Горьком почти семь лет, пока в декабре 1986 года ему не разрешили вернуться в Москву.

С именем ученого-гражданина связано и еще одно уникальное для России событие - шестнадцатый фестиваль имени Сахарова

Но это - не единственная связь нобелевского лауреата с горьковской землей.

В закрытый Арзамас-16 он с командой секретных физиков попал за 30 лет до государственной опалы, где занимался теоретическими и расчетными изысканиями по созданию водородной бомбы. Молодой кандидат наук уже имел опыт работы на военном заводе в Ульяновске и в Физическом институте имени Лебедева Академии наук СССР (ФИАН). Он по праву считается одним из "отцов" водородной бомбы, разработанной в СССР и успешно испытанной в августе 1953 года.

Портреты в квартире, где во время ссылки в Горький с 1980 по 1986 год жил академик Андрей Сахаров. Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

В этом году в Нижегородской области будут отмечать сто лет со дня рождения ученого. В Сарове установят памятник, а в местном музее ядерного оружия откроется цифровая экспозиция, посвященная жизни и работе ученого. Кстати, на доме, где Сахаров жил во время работы в атомном проекте, давно установлена мемориальная доска. А горьковская квартира с 1991 года стала мемориальным музеем. Там тоже готовятся к юбилею: запланированы научно-практическая конференция "Сахаровские Чтения", литературный марафон "Лирика Свободы" и конференция "Русский лауреат Нобелевской премии".

С именем ученого-гражданина связано и еще одно достаточно уникальное для России событие - шестнадцатый фестиваль имени Сахарова в Нижнем Новгороде. Он пройдет с 21 мая по 2 июня 2021 года. В числе приглашенных знаменитостей - Денис Мацуев, Сергей Крылов, Борис Березовский, Эдвард Радзинский.

- В фестивале примет участие более 300 представителей России, Франции, Италии и Нидерландов, - рассказала директор и художественный руководитель Нижегородской филармонии Ольга Томина. - Мы хотим не просто посвятить фестиваль Сахарову, а раскрыть Андрея Дмитриевича как великого ученого, гуманиста и человека через музыку.