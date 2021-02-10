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Нейросеть пермских ученых проследит за несанкционированными свалками

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разрабатывает цифровую карту несанкционированных свалок на основе нейросетей. Приложение поможет оперативно находить незаконные захоронения и отслеживать их в динамике - от зарождения до ликвидации.

Фото: iStock
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- Разрабатываемая нами нейросеть будет анализировать снимки земной поверхности и находить несанкционированные свалки. В дальнейшем приложение покажет, как изменяется состояние и размер захоронения с течением времени. Кроме того, с помощью сервиса можно будет определить владельца территории и ее кадастровый номер, - пояснил один из разработчиков новой системы Вадим Данелян.

По словам исследователя, приложение будет полезно для государственных органов и экологических организаций. Сервис поможет оценивать экологическую обстановку в регионе и контролировать работу операторов по обращению с ТКО. Продукт могут использовать и сами операторы, чтобы своевременно выявлять новые захоронения.

Фото: istock
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