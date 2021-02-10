Чья идея написать рок-оперу к юбилею, а не просто песню, гимн или еще что-то поменьше?
Руслан Зырянов: Песня уже написана. Сейчас заканчиваем ее сводить, скоро премьера клипа. А с рок-оперой мы заявились на конкурс. Если выиграем, получим немного денег на реализацию. Не выиграем - будем делать на свои. Сюжет уже понятен, партии пишутся. А песня "Где рождается закат" - это такая баллада, зачин для рок-оперы. Вы же знаете, что наш город уже называют "столицей закатов".
Споете?
Руслан Зырянов: Пока нет. Могу показать кусочек текста. Например, один из припевов:
Где рождается закат
И река граничит с небом,
Смотрит вдаль старинный град,
Оставаясь верен скрепам.
Там кирпичная стена -
Об нее разбилось пламя.
С древних лет - сегодня с нами.
На века.
Почему все-таки "Горький 800", а не "Нижний 800"?
Руслан Зырянов: Когда мы с ребятами собрались после долгого перерыва, записали пару композиций и получили положительные отзывы от слушателей, решили, что надо как-то команду назвать. Почему-то всем понравилось именно это название.
То есть вы и раньше играли вместе?
Руслан Зырянов: Мы вся пятеро учились в одной группе Речного училища на судоводителей. В 2002 году начали играть, участвовали в фестивалях. А после окончания всех разбросала жизнь. Вновь собрались только в 2019-м.
Вы же играете тяжелый рок, правильно? А тут баллада...
Руслан Зырянов: Правильно. Но нам нравится смешивать стили. Может потому мы и не "Нижний 800", а "Горький 800"