Музыканты рок-группы "Горький 800" готовят к юбилею города подарок - рок-оперу, у которой пока нет названия. Лидер группы Руслан Зырянов приоткрыл специально для "РГ" некоторые подробности потенциальной августовской премьеры.

Руслан Зырянов (слева): "Песня "Где рождается закат" уже написана, скоро будет премьера клипа!". Фото: Предоставлено Русланом Зыряновым

Чья идея написать рок-оперу к юбилею, а не просто песню, гимн или еще что-то поменьше?

Руслан Зырянов: Песня уже написана. Сейчас заканчиваем ее сводить, скоро премьера клипа. А с рок-оперой мы заявились на конкурс. Если выиграем, получим немного денег на реализацию. Не выиграем - будем делать на свои. Сюжет уже понятен, партии пишутся. А песня "Где рождается закат" - это такая баллада, зачин для рок-оперы. Вы же знаете, что наш город уже называют "столицей закатов".

Споете?

Руслан Зырянов: Пока нет. Могу показать кусочек текста. Например, один из припевов:

Где рождается закат

И река граничит с небом,

Смотрит вдаль старинный град,

Оставаясь верен скрепам.

Там кирпичная стена -

Об нее разбилось пламя.

С древних лет - сегодня с нами.

На века.

Почему все-таки "Горький 800", а не "Нижний 800"?

Руслан Зырянов: Когда мы с ребятами собрались после долгого перерыва, записали пару композиций и получили положительные отзывы от слушателей, решили, что надо как-то команду назвать. Почему-то всем понравилось именно это название.

То есть вы и раньше играли вместе?

Руслан Зырянов: Мы вся пятеро учились в одной группе Речного училища на судоводителей. В 2002 году начали играть, участвовали в фестивалях. А после окончания всех разбросала жизнь. Вновь собрались только в 2019-м.

Вы же играете тяжелый рок, правильно? А тут баллада...

Руслан Зырянов: Правильно. Но нам нравится смешивать стили. Может потому мы и не "Нижний 800", а "Горький 800"