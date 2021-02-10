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10.02.2021 06:00
Рубрика: Общество

С конвейера - в бой

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород) , Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В прошлом году Нижний Новгород получил почетное звание "Город трудовой доблести". А почему - мы сейчас узнаем. Куда первым делом направляется турист, приехавший в город? Правильно, в Кремль. И первое, что он видит - выставка военной техники: той самой, что горьковчане производили для фронта.
В Нижегородском Кремле расположилась выставка той самой техники, которую горьковчане производили для фронта. Фото: Варвара Гертье/РИА Новости В Нижегородском Кремле расположилась выставка той самой техники, которую горьковчане производили для фронта. Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
В Нижегородском Кремле расположилась выставка той самой техники, которую горьковчане производили для фронта. Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

На прямой вопрос, можно ли приравнять достижения горьковчан, трудившихся на оборонных производствах в 1941-1945 годах, к подвигу народного ополчения 1612 года, доктор исторических наук, доцент кафедры истории и политики России Института международных отношений и мировой истории Нижегородского госуниверситета Евгений Подрепный ответил твердо: "Недооценивать вклад горьковчан в победу нельзя".

Фото: Александр Гращенков/РИА Новости
Последний парад Советской армии прошел на Красной площади 30 лет назад

Читатель, интересующийся отечественной историей, вспомнит кадры с парада 7 ноября 1941 года. По Красной площади прошли танки Т-34, собранные на заводе "Красное Сормово". Бензиновые двигатели для них были выпущены на Горьковском автозаводе, пушки - на горьковском заводе № 92, броневой лист поставил Кулебакский металлургический завод…

Вот простая иллюстрация того, что же на самом деле сделали горьковчане в самый трудный 1941 год. "Основной поставщик танков для Красной армии - завод № 183, эвакуированный из Харькова, как раз в это время налаживал производство в Нижнем Тагиле и к концу первого года войны смог выпустить всего 25 единиц, а сормовичи за три месяца - 191", - рассказал Евгений Подрепный.

В Горьком производили не только подводные лодки, танки, самолеты, пушки, но и боеприпасы, в том числе реактивные снаряды для "Катюш"

Стоит вспомнить и легкие танки Т-60 производства Горьковского автозавода, и знаменитую пушку ЗиС-3 выдающегося конструктора Василия Грабина, и подлодку С-102, выдержавшая в 1942-м шестичасовой обстрел глубоководными бомбами, и стойкие к зенитному огню истребители ЛаГГ-3...Именно на них удалось отразить немецкое воздушное наступление на Москву в 1941 году.

- Наш город фактически пережил две индустриализации. Вместе со всей страной в 1930-х, а потом - в 1940-х - вторую, - подчеркнул Евгений Подрепный.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Андрей Мельников
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