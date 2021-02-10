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10.02.2021 06:00
Рубрика: Общество

Слесарь из джаза

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Масштабное граффити, посвященное актеру театра и кино Евгению Евстигнееву, появившееся на одном из домов в Канавинском районе приволжской столицы, - лучшее, пожалуй, доказательство всенародной любви нижегородцев к именитому земляку.
Граффити, посвященное Евгению Евстигнееву, - лучшее, пожалуй, доказательство любви нижегородцев к именитому земляку. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

…Прием абитуриентов в Горьковское театральное училище в 1946 году был практически завершен, когда его директор Виталий Лебский услышал от одного актера, что в кинотеатре "Рекорд" играет в джазе необычный парень.

Изумительное чутье Лебского на талант более всего проявилось в истории, которая стала городской театральной легендой. Из пяти музыкантов, выступавших перед началом киносеанса, взгляд Виталия Александровича снайперски выхватил барабанщика, чрезвычайно техничного и пластичного.

- Хотите быть актером? - спросил он его.

- Не знаю. А зачем?.. - ответил растерявшийся барабанщик.

И все же он пришел в театральное училище, этот слесарь-джазмен, Евгений Евстигнеев. И был зачислен на курс в разгар учебного семестра.

Дар угадывался в нем легко. В любом актерском созвездии он виделся особенным, неповторимым; существовал так заразительно, что втягивал в свою орбиту всех.

Фото: twitter.com/museumessenin
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Старше многих на курсе, пришедший на учебу от станка, Евстигнеев не блистал успехами по целому ряду предметов. Но неизменными были "пятерки" по танцу, ритмике и мастерству актера, огромный успех любых выступлений, от капустников, "халтур" и хохмачества на занятиях до учебных и выпускных спектаклей.

Коллеги говорили о Евстигнееве: у него невероятно развитая натура. Не "ум" в смысле всеядной начитанности, а именно "натура", величина психофизического объема. И бесконечно умное тело. Ритм, пластика, изобретательность в подаче голоса либо мимики - все это евстигнеевское сверхсознание.

Фильмография Евстигнеева насчитывает более сотни картин. На фильмах с его участием выросло несколько поколений...

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