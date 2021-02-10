Почему жителей Мишкина в Удмуртии никак не обеспечат голубым топливом

Жители села Мишкино в Шарканском районе Удмуртии не первый год ждут газификации второй части села, разделенного региональной автотрассой.

Ирина Лебедева: За отопительный сезон на дрова мы тратим около 20 тысяч рублей и еще по 3 тысячи ежемесячно - на электроотопление Фото: пресс-служба ОНФ в Удмуртии

Близок локоток, да не укусишь

Всего в населенном пункте 428 домов, из них почти в трехстах до сих пор нет газа - газораспределительный пункт (ГРП) есть только на одной стороне села, а голубое топливо подведено к школе, детскому саду и лишь некоторым домам.

- На нашей стороне села очень нужен газ, - рассказывает Марина Стрелкова, жительница Мишкина. - В 2016 году мы начали строительство дома по ипотеке. Сейчас он полностью достроен, но мы вынуждены снимать жилье, так как отапливать двухэтажный дом электричеством или дровами нам не по карману. Мы подсчитали, что за электроотопление ежемесячно нам пришлось бы платить около 15 тысяч рублей. Для нашей молодой семьи такие расходы неподъемны. А если самим подвести газ к дому, то сумма будет равнозначна еще одной ипотеке, что для нас нереально.

Чтобы газ появился во всех домах, на обделенную часть села нужно проложить через дорогу магистральную трубу и установить там ГРП. Глава муниципального образования "Мишкинское" Оксана Чувашова говорит, что решить этот вопрос в селе пытаются с 2017 года. Тогда местные власти обращались в газоснабжающую организацию с просьбой рассчитать сметную стоимость газификации улиц Мишкина. Компания выставила им счет в 15 миллионов рублей только на строительство ГРП, а прокладку трубы оценили еще в 1,7 миллиона рублей.

Без печи не прожить

Поэтому пока селяне по-прежнему отапливают свои дома дровами или электричеством, а иногда и тем и другим. По словам местной жительницы Ирины Лебедевой, за сезон на дрова их семья тратит около 20 тысяч рублей и дополнительно по 3 тысячи каждый месяц - на электричество.

В администрации Шарканского района о проблеме жителей Мишкина знают и направляют заявки на выделение денег для проектирования газопровода. Так, в середине декабря 2020 года в бюджет района поступило 423 тысячи рублей на проведение проектно-изыскательских работ, но освоить эти деньги не успели - пришлось вернуть минстрою Удмуртии.

Активисты регионального отделения ОНФ, к которым за содействием обратились жители Мишкина, призвали ведомство вновь довести эти средства до Шарканского района, чтобы подготовить проект ГРП к лету этого года и успеть подать заявку на финансирование монтажа магистральной трубы.

- Мы договорились работать в тесном взаимодействии, чтобы как можно оперативнее решить вопрос, от которого напрямую зависит качество жизни селян, - говорит Ваге Карапетян, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Удмуртии. - Просим республиканские власти обратить особое внимание на необходимость ускорить газификацию не только села Мишкино, но и других сельских территорий. Особенно это актуально в Год села, который объявлен в Удмуртии. Ведь именно от скорости проведения газа зависит развитие сел и деревень.

За глобальными планами деревню не видно

Готово ли правительство Удмуртии ускорить процесс газификации села Мишкино, неизвестно: на соответствующий запрос, направленный в адрес руководства республики, "Российская газета" ответа не получила.

Вместе с тем известно, что в декабре прошлого года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период с 2021 по 2025 год.

Согласно документу, приоритетное направление работ - сельская местность. Компания намеревается построить 551 километр межпоселковых газопроводов к 132 деревням, селам и поселкам в Балезинском, Вавожском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Красногорском, Сарапульском, Сюмсинском и Шарканском районах.

Правительство республики берет на себя обязательство обеспечить строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,3 тысячи домовладений, 55 котельных и предприятий.

- Всего в этом году в результате реализации всех программ по строительству газопроводов мы планируем устроить 440 километров сетей в 57 населенных пунктах республики. За счет этого возможность для технологического присоединения к газораспределительным сетям получат порядка четырех тысяч домовладений, - отметил в декабре 2020-го Александр Бречалов.

Он тогда пояснил, что речь идет о строительстве сетей по финансовому лизингу в рамках адресной инвестиционной программы Удмуртии, за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, за счет средств федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Кроме того, в рамках подписанной программы будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции - ГРС-4 "Ижевск". Это создаст возможности для увеличения поставок газа потребителям в Ижевске и Завьяловском районе, а также позволит подключить новых абонентов.

А как у соседей?

В прошлом году в Пильнинском районе Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" газифицированы три населенных пункта. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев, дальнейшее развитие села невозможно без современной инфраструктуры. "Важно строить новые дороги, проводить газификацию и водоснабжение. Только в 2020 году в Пильнинском районе были газифицированы три населенных пункта: деревня Ясная Поляна, села Княжиха и Тенекаево. На возведение этих объектов направлено более 27 миллионов рублей субсидий, - пояснил замминистра.

P.S.

Когда верстался номер, от правительства Удмуртской Республики (УР) поступил ответ, в котором сказано, что в настоящий момент минстроем региона направлены предложения в минфин УР с целью внесения изменения в Закон УР по увеличению бюджетных ассигнований из бюджета республики на объект "Газораспределительные сети села Мишкино Шарканского района" в объеме 422,9 тысячи рублей. "Финансирование данного объекта будет возможно после принятия Государственным советом УР Закона УР "О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики "О бюджете... на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". В случае принятия положительного решения в 2021 году будут проведены проектно-изыскательские работы по объекту "Газораспределительные сети с. Мишкино Шарканского района. Выполнение этих работ позволит планировать дальнейшее строительство исходя из возможностей республиканского бюджета", - говорится в письме.