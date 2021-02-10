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10.02.2021 19:46
Рубрика: Власть

Уже не режим

Регионы постепенно снимают антиковидные ограничения
Текст: Юлия Потапова, Яна Шамаева ("Российская газета", Ижевск, Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
В Удмуртии с 12 февраля отменяется обязательное ношение масок. А в Кузбассе прекращает работу региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Удмуртия стала первым регионом, где отменен масочный режим, теперь из обязательного он становится рекомендательным. При этом людей старше 65 лет и тех, кто еще не переболел коронавирусом или сделал прививку, попросили бережно отнестись к своему здоровью и все-таки надевать маску в общественных местах.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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На два дня раньше в республике к обычному режиму позволили вернуться заведениям общепита, кинотеатрам, театрам и другим театрально-концертным и культурно-досуговым учреждениям. Родители могут присутствовать на детских утренниках в дошкольных учреждениях. А на регистрации брака количество гостей увеличено до 20 человек.

В Кузбассе прекратил деятельность оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19. На его базе вчера создали штаб по профилактике факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни населения. Распустить штаб решили на фоне стабилизации эпидобстановки в регионе. По официальным сведениям, число новых зараженных коронавирусом уже несколько недель не превышает 100 человек в сутки. При этом, увы, никто не отменял другие коварные недуги. В частности, туберкулез. Именно ему в первую очередь уделит внимание обновленный оперштаб, опираясь на приобретенный опыт.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Сибирь ПФО Удмуртия СФО Кемеровская область Кемерово Пандемия коронавируса COVID-19

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