Она была педагогом и психологом, депутатом и руководителем предприятий, а на склоне лет стала пекарем. Говорит - "не худший вариант". Попробовав раз, трудно забыть ее душистый бородинский и маслянистую чиабатту, хрустящий рогалик за "пять копеек" из советского детства и ноздреватый, долго не черствеющий батон. Хлеба по рецептам России, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, но всегда с толикой душевной отсебятины, чтобы приспособить уникальный вкус к современным продуктам, печам и технологиям.

Уже много лет Наталья Михайловна не перестает творить и угощать своими хлебами друзей и соседей. А поскольку поклонников у ее выпечки давно больше, чем возможности домашней духовки, она еще делится рецептами в соцсетях и устраивает мастер-классы для неравнодушных.

Вкус детства

Свой первый хлеб Наталья Гиря испекла в 12 лет. Жили тогда в деревне, и на всю большую семью хлеб обычно пекла мама. А тут она попала в больницу, вот отец и рассудил: "Кроме тебя, дочка, некому, ты же маме помогала!" Легко сказать - впервые ставить самой хлеб в печь... Тогда у Наташи он получился сыроват, да еще и подгорел. Спрятала его в сенях на корм скотине и пошла затворять новый, синдром отличницы (с ним Наталья Михайловна так и идет по жизни) не позволил девочке кормить родных брачком... С годами, конечно, пришел и опыт, и вкус, ведь профессионально хлебом она занимается уже около 30 лет.

- Перестройка застала меня на посту второго секретаря райкома КПСС. Райком закрыли, я переехала в Жигулевск и стала искать работу: оказалось, что в пекарню директор нужен. Потом меня пригласили ставить хлебобулочное дело в один из самарских ресторанов, это был, пожалуй, первый такой опыт для местного общепита.

Печи мастер освоила за свою жизнь разные, но старинная дровяная так и осталась на особом месте - символом тепла, дома и детства.

"Заслонка у печи - это как дверца в иной мир. Только ее откроешь да внутрь печи заглянешь, так что голова над шестком окажется, так словно на машине времени на полвека назад переместишься.

Смотрела сегодня в печь на хлеб, и возникла иллюзия, что я в далеком детстве в печь заглядываю. Глазами печь и хлеб вижу, а спиной - избу сзади, большой стол с двумя лавками на семь человек, полку для посуды, еще одну лавку с двумя ведрами колодезной воды, - написала Наталья Гиря в одном из своих "хлебных" постов. - Подумалось: вот сейчас голову из печного пространства выну, распрямлюсь, оглянусь и все это наяву за спиной-то и увижу. И занавески на окнах на веревочках, а за окнами - сад с малиной, за садом - поляну, баню и лес родной. А уж как готовым хлебом из печи запахло - так хоть слезы вытирай. С ума можно сойти от такого переноса во времени. Никакого кинематографа не надо".

История и современность

- Хлеб в виде жидкой зерновой каши люди начали есть около 15 тысяч лет назад. Шесть тысяч лет назад в Египте научились сбраживанию теста дрожжами и выпечке из него "кислого" хлеба.

Из Египта хлеб пришел в Грецию и Рим. Доподлинно неизвестно, когда он появился на Руси, но в XI веке здесь уже были "хлебные избы", да и в каждом доме выпекался хлеб, преимущественно ржаной. В XVI веке в Москве имелись уже "хлебные дворцы", где было по несколько "хлебных палат". Власти понимали стратегическую роль хлеба, а потому уже XV-XVI веках в Московском княжестве был установлен госконтроль за его ценами и качеством. Например, при Петре I за бракованный хлеб пекарей били "батогами и кошками", - рассказывает, едва остыв от печи, Наталья Гиря, пока все участники дегустации уплетают ее хлеб. К нему и масло с паштетами необязательно.

В СССР весь хлеб выпекался строго по ГОСТам. А сейчас государство оставило за собой только вопросы безопасности продуктов. Если съел хлеб и не отравился - все хорошо. Остальное должен был разрулить рынок, но он почему-то не справляется...

- Я думаю, что свою пекарню мне не открыть уже по возрасту и здоровью. Попытка обратить других пекарей в свою хлебную веру не удается. Есть много причин, по которым люди не могут или не хотят печь для других как для себя. Ведь чтобы испечь хороший хлеб, при нем надо быть круглосуточно, как это и происходило раньше на крупных хлебозаводах, а теперь таких почти не стало - все мелкие производства, которые по ночам не работают, - сокрушается мастер. - Вот взять хотя бы хлеб заварной ржаной, который вы сейчас пробуете. Заварка для него сбраживается двое суток, потом ставится опара, и затем он еще 12 часов вызревает. Есть ржаной горячим нельзя, мякиш начинает тянуться за ножом, поскольку он влажный и должен созреть, набрать аромата.

Местное самоуправление

Мозги у Наталья Гири устроены так, что если видит она где неполадки, то сразу хочет исправить. Тут главное, как сама признается, не пиарить себя в соцсетях, а сформулировать идею и план работ, чтобы люди вокруг восприняли их как свои собственные.

- Мы одними из первых в Самаре начали очищать свой двор от снега лет пять или шесть назад. Самое сложное в этом проекте - вопрос согласования действий участников, от УК до каждого водителя машины, припаркованной во дворе. Главное - одномоментно убрать все авто с территории. И здесь часто бывает, что сто минус один равно не 99, а нулю. Стоит одному чего-то не сделать или сделать кое-как, и результата не будет, - делится соображениями старшая по дому Гиря. - Сегодня, к счастью, все получилось. Стояла во дворе почти до конца. Когда замерзла, попросила соседа подежурить, чтобы машины из соседнего двора не лезли на площадку. Он сделал это, хотя дома его ждал накрытый стол - дочери исполнилось 18 лет. Зато теперь все вычищено до асфальта и всем есть место для парковки.

Или вот приняли муниципальные депутаты решение об очередном повышении платы за коммуналку выше установленных пределов. Соцсети забурлили... А Наталья Гиря села и написала взвешенный пост: "По Самаре и области надо требовать от власти не проводить никакого повышения тарифов, даже до средних по стране 3,6 процента. Почему? Потому что в 2020 году нам уже "дали по башке" индексацией тарифов на 6,8. Значит, на 2021 год повышения уже не должно быть". И далее конкретные шаги горожан по защите своих прав, все в рамках закона, все взвешенно и грамотно. В результате к ней и другие знающие люди подтянулись. Запредельную прыть депутатов губернатор остановил.

Так же со товарищи разруливала она ситуацию с тысячами узбеков, задержавшихся в Самарской области в попытке вернуться в период пандемии на родину. Она написала грамотный пост, где призывала не просто собирать для нуждающихся деньги, продукты и теплые вещи, а назвала сложившуюся ситуацию "гуманитарной катастрофой". Ее обращения опубликовали многие СМИ и пользователи соцсетей в Узбекистане. В результате автобусами и поездами люди смогли вернуться на родину до наступления зимних морозов.

Работы с иголочки

Увлечений у Натальи Гири много, но хобби всегда дорастают до уровня профи.

- С детства, сколько себя помню, в доме все занимались рукоделием, шили, вязали. Но для бабушки и мамы, а в семье было пятеро детей, это был скорее способ выживания, чем творчество, - рассказывает Наталья Михайловна. - Дед с войны пришел инвалидом и тоже подрабатывал тем, что делал салфетки из ниток мулине и шкатулки из открыток. В эпоху дефицита этот хэнд мейд неплохо продавался. Я деду подражала: вынула стекло из сломанного будильника, нашла в лесу ветку шиповника, связала бахрому и как-то все это пыталась скрепить в панно канцелярским клеем. Кстати, вязать на спицах меня научил старший брат. Потом сама и табуретку сделала, и пальто зимнее-шестиклинку на ватине осилила.

Куклы из листьев кукурузы и салфетки из еловых игл, органайзеры из старых газет и журналов, "кружевные" открытки и резные цветы, глядя на тончайшие лепестки которых не сразу догадываешься об их мыльном происхождении. Эти рукотворные миниатюры Наталья Гиря создает с таким же вдохновением, как когда-то разрабатывала стратегию развития Самары, принимала участие в подготовке проекта Конституции РФ и еще раньше, будучи председателем исполкома поселкового совета, "строила" газопровод безо всякого бюджетного финансирования. Наталья уверена: жизнь человека, независимо от его профессии, должна быть наполнена творчеством и любовью, что по сути одно и то же.