В редакцию нижегородского филиала "РГ" обратились читатели нашей газеты с просьбой разъяснить, почему происходит несправедливое, на их взгляд, начисление платежей за коммунальные услуги. Мы публикуем ответы профильного ведомства на вопросы жителей Нижегородской области.

Почему так вырос счет за ОДН

- Повышение начислений за ОДН по электроэнергии началось с июля 2020 года. Так, например, в одной из квартир собственное потребление с июля не превышает 54 киловатт в месяц. Сумма оплаты за ОДН в июле составила 10 рублей, за август - 107,8 рубля (38,917 киловатта), за сентябрь - 116 рублей (41 889 киловатта), за октябрь - 30 рублей (11,133 киловатта). Для сравнения: за июнь сумма оплаты за ОДН составила 4,08 рубля (1,527 киловатта), что соответствовало реальному расходу на освещение подъезда (по лампочке на каждом из трех этажей, одновременно включаются максимум две). По опросу жителей других многоквартирных домов, увеличение платы за ОДН есть во всем поселке. Лифтов, придомового, подвального и чердачного освещения, электронных замков и прочих энергопотребляющих приборов и оборудования у нас нет. С чем связано столь резкое увеличение суммы платежей за ОДН?

18 подписей жителей домов № 23, 28 и 29 поселка Советский Большемурашкинского района Нижегородской области.

Расчет размера платы за электрическую энергию, потребляемую на общедомовые нужды (ОДН), до 1 июля 2020 года производился в соответствии с пунктом 44 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (МКД) и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354, согласно которому распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на ОДН за расчетный период, не превышал объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно постановлению правительства РФ от 29 июня 2020 года N 950 "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии" с 1 июля 2020 года утратил силу абзац 2 пункта 44 Правил N 354, предусматривающий начисление платы за электрическую энергию, потребляемую на ОДН, в размере, не превышающем норматива.

В связи с чем расчет размера платы за электрическую энергию, предоставленную на ОДН, с 1 июля 2020 года производится следующим образом: фиксируются показания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, из которых (показаний) вычитается индивидуальное потребление жилых помещений (рассчитанное в соответствии с пунктами 42,59 и 60 Правил N 354), и весь остаток (ОДН) распределяется между жилыми помещениями пропорционально занимаемой площади жилого помещения.

Таким образом, плата за электрическую энергию, предоставленную на ОДН, определяется расчетным путем, следовательно, может превышать размер платы за электрическую энергию, предоставленную на индивидуальное потребление.

Основными причинами завышенного размера платы на ОДН в многоквартирных домах могут быть следующие: частичное отсутствие индивидуальных приборов учета электрической энергии у собственников помещений в доме, недостоверное (заниженное) предоставление показаний приборов учета отдельными собственниками, несанкционированное подключение к общедомовым электрическим сетям.

Следует отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено распределение задолженности отдельных собственников помещений в многоквартирном доме между другими (добросовестными) собственниками помещений.

Документально подтвердите количество проживающих в доме

- Прошу разобраться в том, почему мне незаконно начисляют суммы за вывоз мусора. За октябрь 2020 года числится задолженность в сумме 8921 рубль. По документу значится, что в доме проживают четыре человека. Хотя неоднократно звонила и высылала выписку из Кужутской администрации, что фактически в доме живут двое. По судебному приказу с моей банковской карты сняли 2918,8 рубля и опять начислили к оплате 8921 рубль.

Людмила Высоцкая, деревня Курилово Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.

Принцип формирования платы граждан (потребителей) за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354). Размер платы за обращение с ТКО определяется как произведение объема коммунальных отходов на тариф, установленный для регионального оператора решением региональной службы по тарифам Нижегородской области.

Согласно имеющейся в распоряжении Госжилинспекции информации установлено, что расчет размера платы по обращению с ТКО производится из двух потребителей, а также в платежном документе за декабрь 2020 года произведен перерасчет на сумму 4296,43 рубля.

Порядок проведения перерасчета размера платы за коммунальные услуги предусмотрен разделом № 8 Правил № 354. В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении. К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя.

В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться копия командировочного удостоверения, справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или санатории и некоторые другие.

Пунктом 93 Правил № 354 закреплен перечень таких документов, которые должны быть приложены к заявлению потребителя (гражданина).

Для проведения перерасчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО ввиду временного отсутствия по адресу постоянной регистрации гражданину необходимо обратиться непосредственно в адрес исполнителя коммунальной услуги (региональному оператору) с документом, подтверждающим факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.

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